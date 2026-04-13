Najjednostavnija salata od kuvanih jaja: Drži sitim satima, a gotova je za tren

Salata od kuvanih jaja je najbrži doručak koji drži sitost satima. Napravite hranljiv obrok za tren od onoga što već imate u frižideru.

Salata od kuvanih jaja je idealan izbor kada vam je potreban doručak koji se pravi brzo, a koji pruža energiju za sve obaveze koje vas čekaju.

Jaja su jedna od najhranljivijih namirnica, puna vitamina i minerala, a ovaj recept je savršen način da iskoristite i ona koja su vam možda preostala od Uskrsa.

Umesto običnog obroka, dobićete kremastu i ukusnu salatu koja se sprema za svega nekoliko minuta, a drži sitost satima.

Zašto je salata od kuvanih jaja savršen izbor?

Mnogi greše misleći da su kuvana jaja rezervisana samo za prazničnu trpezu ili brzu užinu s nogu. Zapravo, ona su baza za jedan od najzahvalnijih jutarnjih obroka.

Kada se pripreme na ovaj način, dobijate sočnost koja obično nedostaje običnim, tvrdo kuvanim jajima.

Ova kombinacija sastojaka koje verovatno već imate u frižideru osigurava stabilan nivo energije, pa nećete osetiti nagli pad snage već oko podneva. Pored toga, salata od kuvanih jaja je izuzetno ekonomična – od samo nekoliko jaja dobijate bogat obrok koji može da nahrani celu porodicu.

Sastojci:

5 kuvanih jaja

1 štap celera (za hrskavost)

sitno seckani vlašac (može i mladi luk)

sok od pola limuna (za neophodnu svežinu)

senf i majonez (dozirajte po ukusu)

so i malo bibera

Priprema salate od jaja

Postupak je toliko jednostavan da ga mogu savladati i oni koji ujutru nemaju mnogo vremena za kuhinju. Prvo, jaja oljuštite i prepolovite. Možete ih iseći na kockice ili na četiri dela, u zavisnosti od toga kakvu teksturu više volite.

Jedan od trikova koji iskusne domaćice koriste jeste da odvoje žumanca i blago ih izgnječe viljuškom pre mešanja sa ostalim sastojcima – to daje salati posebnu, bogatu kremastu strukturu.

Štap celera isecite na sasvim sitne komade. On je tu da razbije mekoću jaja i doda onaj osvežavajući, hrskavi momenat koji svaku salatu čini boljom.

Dodajte jajima seckani vlašac, a ako ga nemate pri ruci, odlična zamena je zeleni deo mladog luka koji će dati sličnu, domaću aromu.

Sledeći korak je začinjavanje. Sipajte majonez i senf po sopstvenoj želji. Neko voli da salata bude gusta i čvrsta, dok je drugi preferiraju sočniju, gotovo kao namaz koji se lako razmazuje na hleb.

Na samom kraju, dodajte sok od limuna. Nemojte preskakati ovaj korak jer limun neutrališe težinu jaja i majoneza, dajući jelu laganu notu. Sve dobro promešajte i vaša salata od kuvanih jaja je spremna.

Varijacije za svaki ukus

Ovaj recept je samo osnova koju možete menjati u skladu sa onim što trenutno imate u kući ili onim što vaši ukućani najviše vole:

Za ljubitelje pikantnog: Ubacite malo sitno seckane ljute paprike ili prstohvat tucane paprike.

Mediteranski šmek: Dodajte origano ili sušeni bosiljak za potpuno drugačiju aromu.

Konkretniji obrok: U salatu možete dodati piletinu koju ste prethodno skuvali ili ispekli na teflonu.

Dodatna svežina: Rendani kiseli krastavci ili malo kukuruza šećerca daće dodatnu dimenziju ukusa.

Način serviranja: Mnogi vole da ovu salatu jedu uz tostirani hleb ili kao punjenje za tortilje, što je odlična ideja i za brzinski ručak na poslu.

Savet za savršeno kuvana jaja

Da bi vaša salata od kuvanih jaja izgledala lepo, važno je da jaja ne budu prekuvana. Idealno je da ih kuvate oko 9 minuta u ključaloj vodi, a zatim odmah prebacite u hladnu vodu.

Tako ćete izbeći onaj neprijatni sivi rub oko žumanca i lakše ćete ih oljuštiti, a tekstura će ostati savršena.

Bilo da je služite kao namaz na integralnom hlebu ili je jedete samu uz sezonsku salatu, ovaj obrok će vam pružiti sve što je potrebno za uspešan početak dana. Jednostavno je, zdravo i što je najvažnije – domaće.

Prijatno!

