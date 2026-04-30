Najjeftiniji i najbrži doručak: Grčke lepinje gotove za 15 minuta, mekane kao duša i idu uz sve

Grčke lepinje za 15 minuta su spas kada nemate vremena za doručak. Probajte recept i uverite se zašto ih svi traže.

Tražite doručak koji košta sitno, gotov je za petnaest minuta i prija svima za stolom? Grčke lepinje rešavaju jutarnju gužvu bez kvasca, bez mesenja satima i bez peći. Sve što vam treba je tiganj, malo jogurta i pet minuta volje.

Ovo testo se ne diže, ne lepi i ne pravi nered po kuhinji. Ispada tanko, lagano hrskavo spolja, a iznutra prijatno mekano.

Ide uz kafu, uz čaj, uz jogurt, čak i uz supu za ručak.

Zašto su grčke lepinje sa jogurtom hit za doručak

Razlog je jednostavan: spajaju brzinu, ukus i pristupačnu cenu. Sastojke verovatno već imate u frižideru, a punjenje menjate prema raspoloženju. Danas sir i šunka, sutra kajmak, prekosutra Nutela za decu.

Jogurt zamenjuje kvasac i daje testu prijatnu kiselkastu notu. Prašak za pecivo radi posao za nekoliko sekundi, pa nema čekanja da testo naraste.

Šta su zapravo grčke lepinje

Grčke lepinje su tanke pogačice od jogurtnog testa, punjene sirom i šunkom, pržene u suvom ili blago nauljenom tiganju do zlatne boje. Pripremaju se bez kvasca, za petnaest minuta, i služe tople kao doručak ili užina.

Sastojci za brze lepinje na tiganju

350 ml grčkog jogurta

300 g brašna

20 g putera

2 kašike maslinovog ulja

mala ravna kašika soli

1 kesica praška za pecivo

nekoliko listova sira po želji

nekoliko listova šunke

Priprema:

Postupak je toliko kratak da ćete ga zapamtiti iz prve. Bitno je samo da ne preterate sa brašnom, jer testo treba da ostane mekano pod prstima.

U većoj činiji sjedinite jogurt, so, prašak za pecivo i maslinovo ulje. Mešajte dok masa ne postane ujednačena. Dodajte brašno postepeno i umesite mekano testo. Ne sme da bude tvrdo, niti da se lepi za ruke. Razvaljajte ga na debljinu od oko pola centimetra i prepolovite na dva jednaka dela. Na jednu polovinu rasporedite sir i šunku, pa pokrijte drugom korom i blago pritisnite. Isecite na kvadrate veličine zalogaja ili veće, kako vam odgovara. Pržite u zagrejanom tiganju na srednjoj vatri, po četiri minuta sa svake strane, dok ne porumene.

Mali trikovi za savršeno mekane grčke lepinje

Najveća greška je prejaka vatra. Spolja izgledaju gotove, a iznutra ostanu sirove i tvrde. Držite se srednje temperature i budite strpljivi.

Druga česta greška je previše brašna. Ako stane više od navedene količine, dodajte kašiku jogurta da spasete teksturu. Testo treba da bude mekano kao jastuče, baš tu se krije razlika između običnih i pravih grčkih lepinja.

Uz šta servirati grčke pogačice

Tople su najbolje. Idu uz pavlaku, ajvar, kajmak, čak i uz džem ako volite slatko-slan kontrast. Za ručak ih spojite sa čorbom ili salatom, a za užinu ih ponesite u kutiji na posao.

Deca ih obožavaju jer ih lako drže u ruci. Nema mrvica po stolu, nema gužve, nema cenkanja oko doručka. Lepinje sa sirom i šunkom nestaju sa tanjira pre nego što kafa stigne da se ohladi.

Kako ih sačuvati za sutra

Ako vam ostane par komada, umotajte ih u kuhinjsku krpu i ostavite na sobnoj temperaturi. Sutra ih kratko podgrejte u tiganju bez ulja i biće kao sveže. U frižideru izdrže do tri dana, ali tada ih obavezno podgrejte pre serviranja.

Možete ih i zamrznuti pojedinačno, sa papirom za pečenje između komada. Iz zamrzivača idu pravo u topli tiganj, bez odmrzavanja.

