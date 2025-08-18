Najjeftiniji i najbrži doručak: Grčke lepinje spremne za 15 minuta, savršenog ukusa i idu uz sve

Brzo, jeftino i ukusno – grčke lepinje za savršen doručak
Uz samo nekoliko sastojaka, možete pripremiti izvanredan obrok uz ovaj recept. Ovaj način pripreme osigurava da testo ostane tanko i hrskavo.
Sastojci:
- 350 ml grčkog jogurta
- 300 g brašna
- 20 g putera
- 2 kašike maslinovog ulja
- mala ravna kašika soli
- 1 prašak za pecivo
- nekoliko listova sira
- nekoliko listova šunke
Priprema:
1. U činiji pomešajte grčki jogurt, so, prašak za pecivo i maslinovo ulje, pa dobro sjedinite sastojke. Dodajte brašno i umesite testo.
2. Testo rastanjite na debljinu od oko pola cm, pa ga presecite na dva dela. Na jedan deo rasporedite sir i šunku.
3. Pokrijte sa drugim delom testa i iseckajte na kvadrate.
4. Pržite u tiganju na srednjoj temperaturi, po 4 minuta sa svake strane, dok ne postane zlatno i hrskavo.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
