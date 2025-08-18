Najjeftiniji i najbrži doručak: Grčke lepinje spremne za 15 minuta, savršenog ukusa i idu uz sve

Brzo, jeftino i ukusno – grčke lepinje za savršen doručak

Uz samo nekoliko sastojaka, možete pripremiti izvanredan obrok uz ovaj recept. Ovaj način pripreme osigurava da testo ostane tanko i hrskavo.

Sastojci:
  • 350 ml grčkog jogurta
  • 300 g brašna
  • 20 g putera
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • mala ravna kašika soli
  • 1 prašak za pecivo
  • nekoliko listova sira
  • nekoliko listova šunke
Priprema:

1. U činiji pomešajte grčki jogurt, so, prašak za pecivo i maslinovo ulje, pa dobro sjedinite sastojke. Dodajte brašno i umesite testo.

2. Testo rastanjite na debljinu od oko pola cm, pa ga presecite na dva dela. Na jedan deo rasporedite sir i šunku.

3. Pokrijte sa drugim delom testa i iseckajte na kvadrate.

4. Pržite u tiganju na srednjoj temperaturi, po 4 minuta sa svake strane, dok ne postane zlatno i hrskavo.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(vijesti.me)

