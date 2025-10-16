Najjeftiniji i najbrži doručak: Jogurt pogačice bez kvasca gotove su za 10 minuta, a nestaju sa stola dok trepnete

Zaboravite kvasac i čekanje! Jogurt pogačice su gotove za 10 minuta, koštaju skoro ništa i nestaju sa stola dok trepnete

Zaboravite čekanje, dizanje testa i komplikovane sastojke. Ove jogurt pogačice su spas za jutra kada nemate ni vremena ni volje, a želite nešto toplo, mekano i domaće.

Bez kvasca, bez čekanja – samo par sastojaka, 10 minuta i miris koji puni kuću.

Sastojci:

200 ml jogurta

1 jaje

2 kašike ulja

1 kašičica soli

1 prašak za pecivo

300 g brašna (po potrebi dodati još)

Po želji: susam, sir, masline, origano

Priprema:

Umutite jogurt, jaje, ulje i so.

Dodajte prašak za pecivo i postepeno brašno.

Mesite dok ne dobijete mekano, neljepljivo testo.

Oblikujte male pogačice, stavite na papir za pečenje.

Po želji dodajte susam, sir ili začine.

Pecite 10–12 minuta na 200°C dok ne porumene.

Zašto ih svi obožavaju:

Gotove su pre nego što skuvate kafu

Bez kvasca = bez čekanja

Mekane, mirisne, idu uz sve – od ajvara do jogurta

Idealne za doručak, užinu, goste, decu, posao

Kad sledeći put poželite doručak koji se pravi brže nego što se izgovori „pogačice“, setite se ovog recepta. Bez kvasca, bez čekanja, bez greške – samo miris, mekoća i zadovoljstvo koje nestaje sa stola dok trepnete.

Sačuvajte recept, podelite sa nekim ko ujutru uvek kasni – i uživaj u najbržem doručku koji uspeva svima.

