Najjeftiniji i najbrži doručak: Ove grčke pita lepinje se prave za 15 minuta i idu uz sve što poželite

Domaće grčke lepinje bez kvasca koje su gotove za 15 minuta. Mekane su kao duša, idu uz sve i uvek uspevaju, čak i ako niste vešti u kuhinji.

Nema smisla da trošite pare u pekari kad ove grčke pita lepinje možete da ispečete sami za bukvalno 15 minuta.

Ne treba vam kvasac, ne treba vam brdo sudova, a ni neka posebna veština. Testo se smuti nabrzinu, ispeče u običnom tiganju i za čas imate pun tanjir mekih lepinja koje idu uz sve – i slano i slatko.

Odlična su stvar kad ostanete bez hleba u kući ili kad hoćete nešto konkretno za jelo, a mrzi vas da provodite sate pored šporeta.

Toliko su jednostavne da uvek uspevaju, a neuporedivo su bolje od bilo čega što kupite usput.

Sastojci za grčke pita lepinje:

1 čaša jogurta (mera od 180 ml)

2 iste takve čaše mekog brašna

1 kašičica soli

1 kašičica praška za pecivo

Malo ulja za prženje

Postupak pripreme:

U činiju sipajte jogurt, dodajte so i prašak za pecivo, pa postepeno sipajte brašno. Zamesite glatko testo koje se ne lepi, podelite ga na pet loptica i svaku rastanjite oklagijom na debljinu prsta.

Pecite ih u tiganju na umerenoj vatri, po dva-tri minuta sa svake strane dok ne porumene.

Čim ih izvadite, ove mekane grčke pita lepinje možete premazati sa malo putera ili ulja sa belim lukom za još bolji šmek. Slažite ih jednu na drugu da ostanu tople i savitljive do služenja.

Videćete, jedna mera nikada nije dovoljna jer nestaju sa tanjira brže nego što se isprže.

Trikovi da vam lepinje uvek uspeju

Tanjir preko tanjira

Čim ispržite lepinju, odmah je stavite u dublji tanjir i poklopite drugim. Tako će je sopstvena para omekšati da bude kao duša, a ne tvrda kao opanak.

Manje brašna, više mekoće

Testo mora da ostane mekano pod prstima. Ako ga „nabijete“ brašnom da se lakše mesi, dobićete đon umesto vazdušaste lepinje.

Umerena vatra

Ne pržite ih na najjačem da ne izgore spolja, a ostanu žive unutra. Srednja vatra je zakon da lepo narastu i dobiju onu zlatnu boju.

Beli luk za šmek

Ako volite slano, premažite ih odmah sa malo ulja i nagnječenim belim lukom. Miris će naterati celu kuću da odmah sedne za sto.

Spas za nenajavljene goste

Ove grčke pita lepinje su idealne i u situacijama kada vam gosti „upadnu“ u kuću, a nemate ništa spremno. Pošto testo ne mora da odmara, za bukvalno 10 minuta na stolu imate toplo posluženje.

Možete ih iseći na trouglove i služiti uz neku brzu urnebes salatu ili običan sir i paradajz – niko neće verovati da ste ih napravili za tako kratko vreme.

Kako da ostanu sveže za sutra

Ako kojim slučajem neka lepinja preostane, samo je stavite u plastičnu kesu ili je dobro zamotajte u foliju.

Sutradan je dovoljno da je na par sekundi zagrejete u tosteru ili mikrotalasnoj i biće ponovo mekana kao da je tek izašla iz tiganja. Ovo je sjajan način da deci spakujete zdraviju užinu za školu koja se ne mrvi i ne suši kao obične kifle.

Nemojte da komplikujete – zamesite, ispržite i uživajte u doručku koji uvek uspeva i svima prija.

Jednom kad ih probate, pekara vam više neće pasti na pamet, a tanjir će uvek ostati prazan za tili čas.

