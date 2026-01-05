Najlakši način da pripremite univerzalno posno testo, samo 1 sastojak učiniće da sva peciva budu meka kao duša

Univerzalno posno testo za sva peciva, pogače, lepinje, uspeće svakome, Potrebno je da sipate malo kisele vode dok ga pripremate.

Većina domaćica se pridržava recepta kada krene da mesi univerzalno posno testo, a retke su one kojima ono savršeno uspeva iz prve.

U toku posta ne morate da odustajete od domaćeg hleba ili peciva, pa zato naučite kako se pravi univerzalno posno testo.

Mnoge se pridržavaju ovog recepta kada krene da mesi testo, a retke su one kojima ono savršeno uspeva iz prve. Ipak, ako se pridržavate recepta, budite sigurni da će vam uspeti.

Od testa možete da napravite ukusno pecivo, hleb, lepinje… a kako je u toku božićni post predlažemo vam da napravite ovo posno testo.

Sastojci:

500 g brašna

100 ml ulja

10 g kvasca

25 g šećera

1/2 kašičice soli

300 ml kisele vode

Recept za univerzalno posno testo:

U posudu sipajte kiselu vodu, pa dodajte šećer i kvasac. Promešajte i ostavite da se aktivira nekih 10 minuta, a zatim sipajte ulje.

Postepeno dodajte prosejano brašno, a na kraju i so.

Umesite testo i pokrijte providnom folijom, pa ostavite na sobnoj temepraturi najmanje pola sata.

Pripremite od testa šta god želite.

(Krstarica/ Stvar ukusa)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com