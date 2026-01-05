Najlakši način da pripremite univerzalno posno testo, samo 1 sastojak učiniće da sva peciva budu meka kao duša

Većina domaćica se pridržava recepta kada krene da mesi univerzalno posno testo, a retke su one kojima ono savršeno uspeva iz prve.
U toku posta ne morate da odustajete od domaćeg hleba ili peciva, pa zato naučite kako se pravi univerzalno posno testo.
Mnoge se pridržavaju ovog recepta kada krene da mesi testo, a retke su one kojima ono savršeno uspeva iz prve. Ipak, ako se pridržavate recepta, budite sigurni da će vam uspeti.
Od testa možete da napravite ukusno pecivo, hleb, lepinje… a kako je u toku božićni post predlažemo vam da napravite ovo posno testo.
Sastojci:
- 500 g brašna
- 100 ml ulja
- 10 g kvasca
- 25 g šećera
- 1/2 kašičice soli
- 300 ml kisele vode
Recept za univerzalno posno testo:
U posudu sipajte kiselu vodu, pa dodajte šećer i kvasac. Promešajte i ostavite da se aktivira nekih 10 minuta, a zatim sipajte ulje.
Postepeno dodajte prosejano brašno, a na kraju i so.
Umesite testo i pokrijte providnom folijom, pa ostavite na sobnoj temepraturi najmanje pola sata.
Pripremite od testa šta god želite.
