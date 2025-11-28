Najlepša posna proja za dane posta: Melem za creva, postaće vam omiljena večera

Vreme je posta, kada domaćice u pripremaju posnu hranu, a ovo je najlepša posna proja, ne može da joj odoli niko, jer ukus je savršen.

Recept za najbolju i najukusniju posnu proju. Posna proja, za koju mnogi smatraju da nije ista kao kad u nju ubacimo jaja i jogurt, ali recept za ovu posnu proju je predivan i isprobaćete odmah prvom prilikom.

Vreme je posta, kada domaćice u kuhinji pripremaju posnu hranu, što slaniše što slatkiše i niko ne može da im odoli jer ukus je jedinstven, iako u njima nema mrsnih sastojaka.

Kada je reč o omiljenim jelima, proja zauzima posebno mesto, savršena je za doručak, večeru, užinu ili ručak. Ovo je jednostavan recept koji će vas sigurno oduševiti i garantovano nećete pogrešiti! Osim toga, najlepša posna proja je idealan dodatak koji može da se jede umesto hleba uz punjene paprike, sarmu, ali i kao doručak ili večera uz šolju jogurta i domaću pršutu.

Takva je i posna proja, za koju mnogi smatraju da nije ista kao kad u nju ubacimo jaja i jogurt, ali recept za ovu posnu proju je predivan i isprobaćete odmah prvom prilikom.

Sastojci za posnu proju:

3 šolje kukuruznog brašna

2 šolje belog brašna

2 šolje kisele vode

1,5 šolja ulja

1 kesica praška za pecivo

so

Priprema posne proje:

U činiju sipajte kukuruzno brašno, belo brašno, prašak za pecivo i so, promešajte pa dodajte kiselu vodu i ulje. Sve dobro izmešajte varjačom, dok se ne sjedini.

Tepsiju obložite pek papirom, izlijte smesu za proju, pa pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko pola sata.

Ukoliko više volite oblik mafina, sipajte smesu u silikonske ili u teflonske kalupe. Ovo će vam biti najlepša posna proja koju ste napravili.

Prijatno!

(Ona.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com