Najlepša posna proja za dane posta: Melem za creva, postaće vam omiljena večera

Vreme je posta, kada domaćice u kuhinji pripremaju posnu hranu, što slaniše što slatkiše i niko ne može da im odoli jer ukus je jedinstven, iako u njima nema mrsnih sastojaka.
Kada je reč o omiljenim jelima, proja zauzima posebno mesto, savršena je za doručak, večeru, užinu ili ručak. Ovo je jednostavan recept koji će vas sigurno oduševiti i garantovano nećete pogrešiti! Osim toga, najlepša posna proja je idealan dodatak koji može da se jede umesto hleba uz punjene paprike, sarmu, ali i kao doručak ili večera uz šolju jogurta i domaću pršutu.
Takva je i posna proja, za koju mnogi smatraju da nije ista kao kad u nju ubacimo jaja i jogurt, ali recept za ovu posnu proju je predivan i isprobaćete odmah prvom prilikom.
Sastojci za posnu proju:
- 3 šolje kukuruznog brašna
- 2 šolje belog brašna
- 2 šolje kisele vode
- 1,5 šolja ulja
- 1 kesica praška za pecivo
- so
Priprema posne proje:
U činiju sipajte kukuruzno brašno, belo brašno, prašak za pecivo i so, promešajte pa dodajte kiselu vodu i ulje. Sve dobro izmešajte varjačom, dok se ne sjedini.
Tepsiju obložite pek papirom, izlijte smesu za proju, pa pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko pola sata.
Ukoliko više volite oblik mafina, sipajte smesu u silikonske ili u teflonske kalupe. Ovo će vam biti najlepša posna proja koju ste napravili.
Prijatno!
(Ona.rs)
