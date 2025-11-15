Najlepša starinska lenja pita sa jabukama: Toliko mekana i mirisna da oduševi i najveće kritičare

Miris detinjstva u kuhinji – lenja pita sa jabukama po starinskom receptu, neodoljivo ukusna i laka za pripremu

Jednostavna priprema, a ukus nezaboravan – lenja pita sa jabukama na bakin način

Lenja pita sa jabukama je jedan od onih kolača koji nikada ne izlaze iz mode. Miris cimeta i pečenih jabuka vraća nas u detinjstvo i podseća na kuhinju naših baka. Iako je jednostavna za pripremu, njen ukus je toliko bogat da osvaja i najstrože kritičare. Upravo zato ovaj recept na starinski način ostaje neprolazan klasik koji se prenosi s generacije na generaciju.

Sastojci (1 čaša = 2 dl):

Za biskvit:

6 velikih jaja (ili 8 srednjih)

1 čaša mleka

1 čaša ulja

4 šolje brašna

2 praška za pecivo

rendana limunova kora

1,5 šolje šećera

Za punjenje:

1 kg jabuka

cimet

1 čaša šećera

mrvice hleba

Ostalo:

6 kašika domaće marmelade (od šljiva ili jabuka)

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Odvojite belanca od žumanaca. Umutiti belanca u čvrst sneg, a žumanca umutiti sa šećerom. Pomešati brašno sa rendanom korom limuna, mlekom i uljem, dodati sneg od belanaca i izmešati. Zatim dodati žumanca i na kraju 2 praška za pecivo.

Sve dobro izmešati i podeliti smesu na dva dela. Jedan deo smese sipajte u podmazan i malo pobrašnjen pleh i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C tačno 10 minuta.

U međuvremenu operite i narendajte jabuke. Pomešati sa šećerom, cimetom i malo hlebnih mrvica (oko 100 g).

Polupečeni biskvit izvadite iz rerne, premažite ga domaćom ili kupovnom marmeladom od šljiva ili jabuka. Preko toga rasporedite rendani fil od jabuka i prelijte ostatkom pripremljene smese. Poravnajte smesu kašikom.

Vratite u rernu na još 30 minuta dok lepo ne porumeni. Poslužite posuto šećerom u prahu.

Saveti za savršen ukus

Da bi lenja pita bila baš onakva kakvu pamtimo iz detinjstva, obratite pažnju na nekoliko sitnica:

Koristite domaće jabuke — one su aromatičnije i daju prirodnu slast.

Marmelada od šljiva daje posebnu dubinu ukusa, ali možete eksperimentisati i sa marmeladom od kajsija.

Ako volite hrskaviji kolač, dodajte malo krupnije mrvljene hlebne mrvice u fil.

Pitu ostavite da se ohladi pre sečenja — tada se ukusi najbolje sjedine.

Lenja pita je više od kolača — ona je simbol porodičnih okupljanja i topline doma. U mnogim krajevima se pripremala nedeljom, kada se cela porodica okupljala oko stola. Miris jabuka i cimeta širio se kućom i stvarao osećaj sigurnosti i ljubavi. Zato ovaj recept nije samo poslastica, već i deo naše kulturne baštine.

