Najlepša uskršnja pogača koju ćete umesiti: Testo mekano kao duša, a korica zlatna i hrskava

Nema praznika dok se na sto ne iznese najlepša uskršnja pogača. Testo vazdušasto, a korica zlatna, baš kako su nekad mesile naše bake u selu.

Najlepša uskršnja pogača mesi se od brašna, mleka i kvasca, ali ono što je čini posebnom jeste način na koji testo naraste i korica dobije boju. Kada je izvadite iz rerne, miris se širi kuhinjom, a korica puca pod prstima dok je lomite.

Testo je mekano, toplo i lagano, baš onako kako pogača treba da bude za praznični sto. Nema lepšeg znaka da je Uskrs stigao nego kada se ova pogača stavi na sredinu stola i svi posegnu za prvim zalogajem.

Tradicija koja se ne preskače na Uskrs

Uskršnja pogača nije samo hleb na stolu, ona je znak da se praznik slavi srcem. Dok se mesi, cela kuća miriše na tradiciju, a svaka domaćica ima svoj mali trik da baš njena pogača bude najlepša.

Jedni vole da je ukrase semenkama, drugi da je naprave bogatiju sa sirom ili puterom, ali svima je zajedničko jedno – mora da bude mekana i da korica pucketa. Upravo ta jednostavna gesta, kada se pogača lomi rukom i deli među ukućanima, nosi poruku praznika: da se radost deli i da se porodica okuplja oko stola.

Sastojci

500 g brašna tip 400

1 kocka svežeg kvasca

250 ml mleka

50 ml ulja

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

1 jaje za premazivanje

Priprema

Kvasac razmrvite u mlakom mleku sa šećerom i ostavite da nadođe. U većoj posudi prosejte brašno, dodajte so, ulje i nadošli kvasac. Mesite dok testo ne postane glatko i elastično.

Najmanje deset minuta je potrebno da se razvije mekoća. Pokrijte posudu krpom i ostavite testo da naraste oko 45 minuta.

Nadošlo testo podelite na četiri dela. Svaki deo razvucite u krug i slažite jedan preko drugog, svaki premazan uljem. Zatim testo isecite na trouglove, kao tortu, i svaki trougao uvijte u kiflicu. Kiflice poređajte u krug u podmazan pleh, tako da formiraju pogaču.

Pogaču premažite umućenim jajetom. Stavite u rernu zagrejanu na 200°C i pecite oko 30 minuta. Korica treba da bude zlatna i hrskava, a miris će ispuniti celu kuhinju.

Kada je izvadite, ostavite je da se malo ohladi, ali najbolje je da se proba dok je još topla.

Mali trikovi koje domaćice ne preskaču

Mesite testo dovoljno dugo, najmanje deset minuta

Ne preskačite odmor testa, tu se krije mekoća

Premazivanje jajetom daje sjaj i hrskavost

Možete dodati puter ili jogurt u testo za bogatiji ukus

Pospite susamom ili krupnom solju pre pečenja za lepši izgled

Ne otvarajte rernu prvih 15 minuta, to je jedini način da pogača ne splasne

Varijacije za bogatiji ukus

Ako želite da iznenadite goste, u testo možete dodati rendani sir, seme lana ili suncokreta. Pogača će dobiti novu aromu, a i dalje će ostati mekana i lagana.

Neke domaćice vole da dodaju malo kajmaka ili putera između slojeva, pa pogača bude još bogatija.

Najlepša uskršnja pogača na stolu

Ova pogača je jednostavna, a daje rezultat koji se pamti. Testo je mekano kao duša, korica zlatna i hrskava, a miris podseća na toplinu doma. Kada se iznese na sto, svi znaju da je praznik stigao.

Zato se s pravom kaže da je ovo najlepša uskršnja pogača koju ćete umesiti – jer spaja tradiciju, miris doma i radost zajedništva.

