Najlepši i najbolji kiseli kupus imaćete ako bure prekrijete ovim

Ukoliko ste početnik, donosimo vam sva pravila za kiseljenje kupusa kako bi ostao svež mesecima. Ovako ćete imati najbolji kiseli kupus.

Najlepši i najbolji kiseli kupus imaćete ako primenite ove trikove iskusnih domaćica.

Spremanje zimnice već je poodmaklo, a mnoge domaćice se odlučuju i za pripremu kiselog kupusa. Ukoliko ste početnik, donosimo vam sva pravila za kiseljenje kupusa kako bi vaša zimnica bila sveža mesecima:

Najjednostavniji recept za kiseljenje kupusa

Na 30 kg kupusa stavlja se kilogram soli. Skinu se prvi listovi, na korenu se nožem zareže krstić i glavice se redaju u bure. S obzirom da su okrugle i da ih je nemoguće lepo složiti, nekoliko glavica kupusa treba preseći na četvrtine i polovine i njih ugurati između celih glavica kako bi sve glavice čvrsto stajale.

Zatim se naliva voda u bure, tako da bude dva prsta iznad glavica na vrhu, pa se odozgo stavi drveni ili plastični pritiskač.

Trikovi za najbolji kiseli kupus

Preko pritiskača ljudi obično stavljaju kamen ili veću teglu napunjenu vodom, i to je u redu kada je bure puno do vrha. Ali, ako vam je ostalo prostora, rizikujete da se kupus brže pokvari, zbog dotoka vazduha. U ovom slučaju najbolje je napuniti veću najlon kesu vodom i staviti je preko kupusa.

Bez pretakanja rasola

Da ne biste morali da pretačete rasol, predlažemo sledeći trik – preko pritiskača ili kese s vodom raširite gušću pamučnu krpu, pa na nju stavite još soli. Tako će se so polako otapati i padati do dna bureta.

Temperatura je važna

Dok se ne ukiseli (oko mesec dana), kupus mora da stoji na sobnoj temperaturi. Ne sme da bude mnogo hladno. Na hladnije mesto kupus treba premestiti kasnije, gde temperatura ne bi trebalo da prelazi 5 stepeni (podrum, garaža…)

Kontrolišite količinu vode

Tokom mesec dana kiseljenja povremeno treba kontrolisati količinu vode u buretu, naročito prvih dana. Kupus ne sme da bude van vode, pa je dolivajte po potrebi. Ako koristite kamen ili teglu, obavezno ih ispirajte bar svaki drugi dan.

(Krstarica/Stil)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com