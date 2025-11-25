Najlepši kafanski grašak u Srbiji: Tajna je u ovom posebnom sastojku!

Kafanski grašak cenjen je zbog punog ukusa i lake pripreme, a poseban ukus mu daje jedan tajni sastojak, obavezno probajte!

Kafanski grašak spada među najvoljenija tradicionalna jela u Srbiji, cenjen zbog punog ukusa i lake pripreme, a poseban ukus mu daje dimljena slanina ili pančeta.

Njegova posebnost leži u savršenom spoju masnoće i bogatog sosa prepunog začina. Ono što ovom jelu daje poseban miris i dubinu ukusa jeste dimljena slanina ili panceta – taj detalj koji običan grašak pretvara u pravo zadovoljstvo za nepce, prenosi informer.rs.

Sastojci:

500 g svežeg ili smrznutog graška

200 g dimljene slanine ili pancete, isečene na kockice

300 g svinjetine (but, plećka ili vrat) isečene na kockice

1 veći crni luk, sitno iseckan

2 čena belog luka, sitno iseckana

1 šargarepa, isečena na kolutiće

2 kašike paradajz pirea

2 kašike ulja ili masti

150 ml vode ili bujona

So i biber po ukusu

1 kašičica aleve paprike (po želji blaga ili ljuta)

Sveži peršun za dekoraciju

Način pripreme:

U širokoj šerpi zagrejte malo ulja ili masti, pa dodajte sitno seckan crni luk. Dinstajte dok ne omekša i postane staklast, zatim ubacite beli luk i kratko ga propržite da zamiriše.

U luk dodajte iseckanu dimljenu slaninu ili pančetu i pržite dok ne puste miris i lagano se zapeku. Zatim ubacite komade svinjetine i propržite ih dok ne porumene sa svih strana.

Dodajte kolutove šargarepe, alevu papriku i kašiku paradajz pirea. Sve kratko propržite da se ukusi sjedine i paprika pusti boju.

Ubacite grašak, pa nalijte toplom vodom ili bujonom taman toliko da sve ogrezne. Posolite i pobiberite prema ukusu.

Poklopite i ostavite da se krčka na umerenoj temperaturi oko 20–25 minuta ako koristite svež grašak, odnosno 15–20 minuta za smrznuti. Kuvajte dok meso ne omekša, a sos se ne zgusne.

Po potrebi dodajte još začina. Poslužite dok je jelo toplo, posuto seckanim peršunom, uz krišku domaćeg hleba ili kao glavno jelo.

Ovakav grašak, pripremljen na „kafanski način“, ima bogat, pun ukus i savršeno spaja domaću jednostavnost i miris tradicionalne kuhinje.

