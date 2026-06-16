Najlepši letnji ručak: Složenac od tikvica i krompira se topi u ustima, a pravi se baš lagano

Zaboravite na komplikovane recepte. Najlepši letnji ručak se pravi od onoga što već imate u frižideru, a ukus obara s nogu.

Složenac od tikvica i krompira je najlepši letnji ručak koji ćete obožavati, sigurni smo u to, jer je prosto neodoljiv! Ide sjajno i uz ribu i uz meso, ali većina ga jede kao poseban obrok, ne želeći da im bilo šta kvari ovaj savršen ukus koji se topi u ustima.

Sastojci za složenac:

500 g krompira

300 g tikvica

2 dl kisele pavlake

1 luk ili tri mlada luka

50 g narendanog kačkavalja

100 ml mleka

1 kašika glatkog brašna

1 čen belog luka

so

sveže mleveni biber

muškatni oraščić

majčina dušica

Priprema jela:

Krompir oljuštite i iseći na kolutove što tanje. Tikvice dobro operite i neoljuštene ih, takođe, izrežite na kolutiće.

Podmažite puterom vatrostalnu činiju i u nju složite krompir i tikvice – naizmenično. Potom iseckajte luk na kolutove i poređajte odozgo. Zatim sve pospite majčinom dušicom.

Razmutite brašno u mleku, dodajte pavlaku, sitno naseckan beli luk, so, biber i narendani muškatni oraščić. Dobijenom semsom prelite krompir i tikvice.

Pecite na 200°c oko pola sata da povrće omekša. Zatim izvući iz rerne i posmite jelo narendanim kačkavalje, pa vratite u pećnicu na još petnaestak minuta.

Trika majstora za još bolji ukus

Ako želite da ovaj složenac podignete na nivo restoranskog specijaliteta, isprobajte tri sitnice:

Zapečene prezle: Pre nego što dodate kačkavalj u poslednjih 15 minuta, pospite jelo sa malo prezli pomešanih sa maslinovim uljem. Dobićete onu savršenu, hrskavu koricu koju svi grabe iz tanjira.

Tajna dimljenog ukusa: Ako volite intenzivnije note, ubacite između redova povrća par listića suve slanine ili pršute. To daje dimljenu aromu koja se fantastično slaže sa neutralnošću tikvica.

Mleko ili pavlaka? Za još bogatiji ukus, umesto običnog mleka koristite neutralnu pavlaku za kuvanje. Sos će postati gušći, kremastiji i mnogo luksuzniji na nepcu.

Ovaj najlepši letnji ručak je dokaz da su najjednostavnije namirnice zapravo najbolje.

Uživajte u svakom zalogaju koji miriše na leto!

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