Najlepši letnji ručak: Složenac od tikvica i krompira se topi u ustima, a pravi se baš lagano

Složenac od tikvica i krompira je najlepši letnji ručak koji ćete obožavati, sigurni smo u to, jer je prosto neodoljiv! Ide sjajno i uz ribu i uz meso, ali većina ga jede kao poseban obrok, ne želeći da im bilo šta kvari ovaj savršen ukus koji se topi u ustima.
Sastojci za složenac:
- 500 g krompira
- 300 g tikvica
- 2 dl kisele pavlake
- 1 luk ili tri mlada luka
- 50 g narendanog kačkavalja
- 100 ml mleka
- 1 kašika glatkog brašna
- 1 čen belog luka
- so
- sveže mleveni biber
- muškatni oraščić
- majčina dušica
Priprema jela:
Krompir oljuštite i iseći na kolutove što tanje. Tikvice dobro operite i neoljuštene ih, takođe, izrežite na kolutiće.
Podmažite puterom vatrostalnu činiju i u nju složite krompir i tikvice – naizmenično. Potom iseckajte luk na kolutove i poređajte odozgo. Zatim sve pospite majčinom dušicom.
Razmutite brašno u mleku, dodajte pavlaku, sitno naseckan beli luk, so, biber i narendani muškatni oraščić. Dobijenom semsom prelite krompir i tikvice.
Pecite na 200°c oko pola sata da povrće omekša. Zatim izvući iz rerne i posmite jelo narendanim kačkavalje, pa vratite u pećnicu na još petnaestak minuta.
Trika majstora za još bolji ukus
Ako želite da ovaj složenac podignete na nivo restoranskog specijaliteta, isprobajte tri sitnice:
- Zapečene prezle: Pre nego što dodate kačkavalj u poslednjih 15 minuta, pospite jelo sa malo prezli pomešanih sa maslinovim uljem. Dobićete onu savršenu, hrskavu koricu koju svi grabe iz tanjira.
- Tajna dimljenog ukusa: Ako volite intenzivnije note, ubacite između redova povrća par listića suve slanine ili pršute. To daje dimljenu aromu koja se fantastično slaže sa neutralnošću tikvica.
- Mleko ili pavlaka? Za još bogatiji ukus, umesto običnog mleka koristite neutralnu pavlaku za kuvanje. Sos će postati gušći, kremastiji i mnogo luksuzniji na nepcu.
Ovaj najlepši letnji ručak je dokaz da su najjednostavnije namirnice zapravo najbolje.
Uživajte u svakom zalogaju koji miriše na leto!
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