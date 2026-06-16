Najlepši letnji ručak: Složenac od tikvica i krompira se topi u ustima, a pravi se baš lagano

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Zaboravite na komplikovane recepte. Najlepši letnji ručak se pravi od onoga što već imate u frižideru, a ukus obara s nogu.
najlepši letnji ručak
Foto: Pexels/Varun Chandak

Složenac od tikvica i krompira je najlepši letnji ručak koji ćete obožavati, sigurni smo u to, jer je prosto neodoljiv! Ide sjajno i uz ribu i uz meso, ali većina ga jede kao poseban obrok, ne želeći da im bilo šta kvari ovaj savršen ukus koji se topi u ustima.

Sastojci za složenac:

  • 500 g krompira
  • 300 g tikvica
  • 2 dl kisele pavlake
  • 1 luk ili tri mlada luka
  • 50 g narendanog kačkavalja
  • 100 ml mleka
  • 1 kašika glatkog brašna
  • 1 čen belog luka
  • so
  • sveže mleveni biber
  • muškatni oraščić
  • majčina dušica

Priprema jela:

Krompir oljuštite i iseći na kolutove što tanje. Tikvice dobro operite i neoljuštene ih, takođe, izrežite na kolutiće.

Podmažite puterom vatrostalnu činiju i u nju složite krompir i tikvice – naizmenično. Potom iseckajte luk na kolutove i poređajte odozgo. Zatim sve pospite majčinom dušicom.

Razmutite brašno u mleku, dodajte pavlaku, sitno naseckan beli luk, so, biber i narendani muškatni oraščić. Dobijenom semsom prelite krompir i tikvice.

Pecite na 200°c oko pola sata da povrće omekša. Zatim izvući iz rerne i posmite jelo narendanim kačkavalje, pa vratite u pećnicu na još petnaestak minuta.

Trika majstora za još bolji ukus

Ako želite da ovaj složenac podignete na nivo restoranskog specijaliteta, isprobajte tri sitnice:

  • Zapečene prezle: Pre nego što dodate kačkavalj u poslednjih 15 minuta, pospite jelo sa malo prezli pomešanih sa maslinovim uljem. Dobićete onu savršenu, hrskavu koricu koju svi grabe iz tanjira.
  • Tajna dimljenog ukusa: Ako volite intenzivnije note, ubacite između redova povrća par listića suve slanine ili pršute. To daje dimljenu aromu koja se fantastično slaže sa neutralnošću tikvica.
  • Mleko ili pavlaka? Za još bogatiji ukus, umesto običnog mleka koristite neutralnu pavlaku za kuvanje. Sos će postati gušći, kremastiji i mnogo luksuzniji na nepcu.

Ovaj najlepši letnji ručak je dokaz da su najjednostavnije namirnice zapravo najbolje.

Uživajte u svakom zalogaju koji miriše na leto!

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