Najlepši i najkremastiji domaći sladoled od breskve: Pravi se lako, a topi se u ustima za tili čas

Jednom kada ga napravite, zaboravićete potpuno na onaj kupovni.

Letnje vrućine su svakako mnogo podnošljivije uz osveženje koje možete napraviti kod kuće. Sladoled od breskve je ne samo zdravija varijanta od industrijskih varijanti, već i pravi praznik za vaše čulo ukusa

Za pripremu vam ne treba nikakvo posebno umeće – samo tri sastojka i nekoliko minuta strpljenja.

Dobija se nežna, kremasta tekstura i ona prava, prirodna slast breskve koja podseća na leto u svom najlepšem izdanju.

Sastojci:

– šećer (50 g)

– 3 breskve

– slatka pavlaka 33-36% (300 ml)

– kondenzovano mleko (100 ml)

Priprema:

Šećer sipajte u lonac i stavite na laganu vatru. Za to vreme na jednake kriške isecite 3 breskve, uz povremeno mešanje šećera.

Kada se šećer istopi i poprimi braonkastu boju, dodajte breskve i konstantno mešajte sve dok potpuno ne omekšaju. Kada se potpuno ukuvaju sve zajedno ulijte u jednu posudu i stavite u frižider da se malo ohladi.

Slatku pavlaku umutite mikserom dok se ne zgusne, dodajte i kondenzovano mleko, pa miksujte zajedno dok se ne sjedine u čvrst sneg.

U sneg dodajte ohlađene breskve i dobro sve umešajte. Sipajte u kalup i stavite u zamrzivač. Kada se potpuno stisne i ohladi imaćete savršen sladoled.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

