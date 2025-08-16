Najlepši posni kolač koji ćete probati: Ni jaja, ni mleko, ni puter, a tako ukusan, izdašan i jednostavan (video)

Niko neće posumnjati da ovaj kolač ne sadrži ni jaja ni mleko ni puter, namirnice za koje većina smatra da moraju biti sastavni deo vrhunske poslastice. Čokoladni kolač, obogaćen aromom pečenog lešnika brzo se sprema i ne zahteva posebno umeće u kuhinji.

Posni kolač sa lešnikom i čokoladom potpuno će vas osvojiti…

𝐒𝐚𝐬𝐭𝐨𝐣𝐜𝐢:

400 ml tople vode

13 kašika šećera

3 kašike pekmeza po izboru

5 kašika mlevenih pečenih lešnika

100 gr posnog mlevenog keksa

2 kašike kakaoa

4 kašike ulja

13 kašika brašna

1 kašika sode bikarbone

Fil:

125 gr margarina

100 gr šećera u prahu

200 gr posnog mlevenog keksa

100 gr mlevenih pečenih lešnika

100 gr crne čokolade

200 ml soka od pomorandže

I još:

100 gr posne čokolade

2 kašike ulja

Priprema:

U posudu staviti toplu vodu i šećer pa promešati da se šećer otopi. Dodati pekmez, keks, kakao, ulje, mleveni lešnik pa sve dobro sjedinite. Potom dodajte brašno i sodu bikarbonu i smesu dobro izmešajte, tako da nema grudvica.

Smesu za koru izlijte u pleh veličine 30 x 20 cm i pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 20 minuta. Kada je kora gotova, ohladiti je pa je izvaditi iz pleha na tacnu.

Za fil jedinite omeškali margarin sa šećerom u prahu, a potom dodajte keks, lešnik, otopljenu čokoladu i sok. Sve dobro sjedinite i sav fil nanesite na ohlađenu koru.

Čokoladu otopite na pari ili u mikrotalasnoj pa prelijte preko kolača.

Ostavite da se ohladi i uživajte!

