Najlepši slani rolat: Recept za omiljeno slavsko predjelo od kog će vam poći voda na usta

Ovaj slani rolat je apsolutni hit svake slave, a gosti će vas moliti za recept.
Slani rolat je nezaobilazan deo slavske trpeze. Ovaj recept za slani rolat sa spanaćem i šunkom je najčešći izbor porodica koje slave jesenje i zimske slave, jer donosi jarku boju na trpezu! Preukusan je i tražiće se zalogaj više.
Nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a iskusne domaćice ga uvek prave kada žele da oduševe goste.
Sastojci:
- 4 jajeta
- 4 kašike brašna
- kesica praška za pecivo
- 150 g spanaća
- 180 ml grčkog jogurta
- 200 g krem-sira
- 100 g pavlake
- 200 g šunke
Priprema kore:
Stavite vodu da provri. Dodajte opran mladi spanać i poparite ga dva-tri minuta. Procedite ga, iseckajte i sklonite sa strane da se prohladi.
Razbijte jaja, pa odvojte belanca od žumanaca. Belanca umutite mikserom u sneg, pa dodajte žumanca i nastavite da mutite.
Potom dodajte grčki jogurt, usitnjen spanać, brašno i prašak za pecivo, pa sve sjedinite.
Pleh obložite pek-papirom, sipajte smesu i pecite na 180 stepeni dvadesetak minuta.
Rolat izvadite iz tepsije, prebacite ga na vlažnu krpu i odmah ga umotajte. Ostavite ga da se ohladi u tom položaju.
Priprema nadeva:
Pomešajte krem-sir i pavlaku.
Ohlađeni rolat odmotajte i premažite ga pripremljenim nadevom.
Preko namaza poređajte listiće šunke.
Opet uvijte rolat i ostavite ga da odstoji preko noći u frižideru.
Serviranje
Po želji, rolat možete da premažete pavlakom i da pospete izrendanim kačkavaljom. Pre služenja isecite ga na kriške. Vama i vašim gostima: Prijatno!
