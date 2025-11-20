Najlepši slani rolat: Recept za omiljeno slavsko predjelo od kog će vam poći voda na usta

Sprema se brzo, izgleda prelepo! Ovaj slani rolat sa spanaćem i šunkom je apsolutno omiljeno slavsko predjelo, svi će ga obožavati.

Ovaj slani rolat je apsolutni hit svake slave, a gosti će vas moliti za recept.

Slani rolat je nezaobilazan deo slavske trpeze. Ovaj recept za slani rolat sa spanaćem i šunkom je najčešći izbor porodica koje slave jesenje i zimske slave, jer donosi jarku boju na trpezu! Preukusan je i tražiće se zalogaj više.

Nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a iskusne domaćice ga uvek prave kada žele da oduševe goste.

Sastojci:

4 jajeta

4 kašike brašna

kesica praška za pecivo

150 g spanaća

180 ml grčkog jogurta

200 g krem-sira

100 g pavlake

200 g šunke

Priprema kore:

Stavite vodu da provri. Dodajte opran mladi spanać i poparite ga dva-tri minuta. Procedite ga, iseckajte i sklonite sa strane da se prohladi.

Razbijte jaja, pa odvojte belanca od žumanaca. Belanca umutite mikserom u sneg, pa dodajte žumanca i nastavite da mutite.

Potom dodajte grčki jogurt, usitnjen spanać, brašno i prašak za pecivo, pa sve sjedinite.

Pleh obložite pek-papirom, sipajte smesu i pecite na 180 stepeni dvadesetak minuta.

Rolat izvadite iz tepsije, prebacite ga na vlažnu krpu i odmah ga umotajte. Ostavite ga da se ohladi u tom položaju.

Priprema nadeva:

Pomešajte krem-sir i pavlaku.

Ohlađeni rolat odmotajte i premažite ga pripremljenim nadevom.

Preko namaza poređajte listiće šunke.

Opet uvijte rolat i ostavite ga da odstoji preko noći u frižideru.

Serviranje

Po želji, rolat možete da premažete pavlakom i da pospete izrendanim kačkavaljom. Pre služenja isecite ga na kriške. Vama i vašim gostima: Prijatno!

