Pekari uvek dodaju ovaj sastojak u krofne: Ne upijaju ni kap ulja, a tope se u ustima

Najmekše krofne dobijate jednom kašikom ovog sastojka u testu. Probajte trik koji pekari kriju i testo neće upiti ni kap ulja.

Jedna kašika rakije u testu i dobijete najmekše krofne koje ne upijaju ulje. Zvuči kao bapska priča, ali pekari to rade decenijama i ne hvale se time bez razloga.

Brašno tu nije presudno. Ni kvasac. Ni broj žumanaca. Caka koja deli gumenu krofnu od one koja se topi u ustima krije se u alkoholu, koji u testu ima jasan zadatak, a kad ga shvatite, više nikad nećete praviti krofne bez njega.

Zašto baš alkohol pravi najmekše krofne

Čim oblikovana loptica padne u vrelo ulje, alkohol počinje da isparava. Dok beži napolje, pravi sitne kanale i podiže testo iznutra, kao da neko duva u njega. Otud one penaste rupice koje svi traže kada prelome krofnu na pola.

Sasvim druga priča je ono što se dešava spolja. Para od alkohola ujedno gradi tanak zaštitni sloj koji blokira ulazak masnoće u testo. Zato vam krofna ne ostaje teška u stomaku, niti ostavlja onaj mastan trag na papirnoj salveti.

Šta sipati u činiju, jer nije svejedno

Svako piće unosi delić svog karaktera, pa biraj prema fil-u koji planiraš. Domaća šljiva ili kajsijevača daju blagu voćnu notu i savršeno se uklapaju sa marmeladom. Rum dodaje toplu, karamelnu aromu i pravi je pratilac čokoladnih krofni. Votka je neutralna kad želite čist ukus testa, dok konjak i vinjak idu uz bogatije, prazničnije varijante.

Mera je sveta. Jedna kašika na pola kilograma brašna, ni kap više. Ako prelijete, dobićete gorčinu i usporen kvasac, što znači zbijeno testo umesto onog vazdušastog.

Kako zameseti vazdušaste krofne korak po korak

Sve iz frižidera mora prvo na pult. Hladna jaja sabijaju testo i kvasac se muči da podigne masu. Pola sata na sobnoj temperaturi rešava taj problem.

Kvasac aktivirajte u mlakom mleku sa kašičicom šećera, pa kad počne da peni, dodajte žumanca, prstohvat soli, omekšali puter i tu poznatu kašiku rakije. Brašno sipajte postepeno i mesite dok testo ne postane glatko, mekano i blago lepljivo pod prstima.

Koja je idealna temperatura ulja za pohovanje krofni

Oko 170 stepeni, ili dovoljno toplo da komadić belog hleba odmah zacvrči i polako požuti za pola minuta. Hladno ulje upije sve, prevrelo izgori spolja, a unutra ostaje sirovo testo.

Trik za onaj beli obruč po sredini

Iseckane krofne pustite da odmore bar petnaest minuta na pobrašnjenoj krpi. U tiganj idu onom stranom koja je dok su rasle gledala nagore. Prvih par minuta pržite ih poklopljene, jer zarobljena para tera testo da se digne i napravi taj poznati beli krug po obimu.

Kad ih okrenete, poklopac skidate. Drugu stranu pržite otvoreno dok ne dobije ravnomernu zlatnu boju. Vadite ih na papirni ubrus, pa tek kad se malo prohlade pospite šećerom u prahu, da se ne pretvori u lepljivu glazuru.

Najveći problem domaćih krofni nije recept, nego strpljenje. Testo voli mir, ulje voli pravu temperaturu, a vi volite rezultat.

