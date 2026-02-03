Najmekši uštipci bez kapi ulja: Svi će vam tražiti recept, dobićete pohvale kao nikad pre!

Pogledajte kako se prave najmekši uštipci koji ne upijaju ni kap ulja, a tope se u ustima. Pohvale zagarantovane u sekundi!

Ovo su najmekši uštipci bez kapi ulja koje ćete ikada probati. Svi traže recept, a vi ćete dobiti pohvale kao nikada pre!

Uštipci su uvek dobar zalogaj, a idu i sa slatkim i slanim namazima. Tope se u ustima sa kajmakom, urnebes salatom, ajvarom, sirom, ali i sa šećerom u prahu, pekmezom, medom, eurokremom. Odlično idu uz sve jer su neutralnog ukusa. Uostalom, izaberite sami.

Sastojci:

300 gr brašna (meko T 400)

300 ml vode

1 kašika ulja20 gr svežeg ili 1 kesica suvog kvasca

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

ulje za prženje

Priprema:

Korak 1:

Kvasac razmutiti u toploj vodi i pustiti da odstoji nekoliko minuta. U vodu spustiti umućeno jaje, naliti ulje, pa postepeno dodavati posoljeno brašno i mutiti ručnom mešalicom. Testo mutiti 15-ak minuta, prvo mutilicom, a kada se zgusne lupati varjačom. Izraditi ga da bude gusto, ali ne i tvrdo, taman toliko da teže pada, odnosno da klizi sa kašike. Testo pokriti čistom krpom i ostaviti 30-ak minuta da naraste.

Korak 2:

Sipati ulje da pokrije za dva, tri prsta dno šerpe. Uzimati testo kašikom i spuštati ga u ulje, zagrejano na srednju temperaturi – ne sme biti ni prevruće ni nedovoljno ugrejano. Prže se uz okretanje sve do lepe zlatnožute boje sa obe strane. Uštipke vaditi rešetkastom kašikom na papirni ubrus.

Posluženje

Ove vazdušaste zalogaje možete služiti uz namaz po želji, ali se savršeno slažu i sa sirom, pršutom ili nekim drugim suhomesnatim specijalitetom koji će upotpuniti njihov bogat ukus.

Bilo da se odlučite za slatku varijantu sa domaćim džemom ili slanu trpezu, ovi najmekši uštipci biće zvezda svakog obroka i niko neće ostati ravnodušan na njihovu teksturu koja se bukvalno topi u ustima.

Saveti uz ovaj recept

Trik za manje masnoće: Uštipci će još manje upijati masnoću ako u testo dodate pola čašice rakije; alkohol će tokom prženja ispariti, a testo će ostati lagano i suvo.

Tajna savršenog oblika: Da se testo ne bi lepilo i da biste dobili pravilne oblike, dobro je kašiku svaki put pre zahvatanja testa malo umočiti u ulje ili vrelu vodu.

Idealna temperatura: Vodite računa da ulje bude dovoljno zagrejano, ali ne i pregrejano, kako bi uštipci spolja dobili zlatnu koricu, a unutra ostali savršeno šupljikavi.

Nema ništa lepše nego kad cela porodica sedne za sto uz topli doručak koji miriše na dom. Ovi najmekši uštipci su spas jer se prave brzo, a što je najbitnije – nisu masni i ne padaju teško na stomak. Vi zaslužujete da uživate u kafi dok oni jedu, znajući da ste napravili nešto stvarno dobro.

Javite se: Pišite u komentarima kako su vam ispali i uz šta ih najradije jedete.

