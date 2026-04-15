Najslađi mladi krompirići, i najjednostavniji da ih pripremite

Najslađi mladi krompirići pripremaju se veoma jednostavno i brzo. Po ovom receptu su garantovano i sočni i hrskavi.

Najlakši i najjednostavniji način kako se pripremaju najslađi mladi krompirići.

Uživajte u ovom da kažemo sezonskom jelu, jer najlepši su u ovom periodu. Kako je vreme mladih krompirića već počelo. Treba ih tamaniti jer im je sezona ograničena.

Po ovom receptu prže se na najjednostavniji način u tiganju, garantovano mekani i sočni iznutra, a spolja hrskavi.

Najslađi mladi krompirići – sastojci:

mladi krompirići

ulje ili mast

so i biber po ukusu

malo vegete

sveža mirođija

Priprema

Korak 1: Krompir očistiti površinski i ne guliti ga, jer se najhranljiviji sastojci nalaze u njegovom površinskom delu. Očišćen i opran umotati u čistu kuhinjsku krpu i potpuno osušiti.

Korak 2: U tiganj sipati ulje ili mast dubine nekoliko milimetara, pri čemu krompir, ne treba da bude potopljen i da pliva u ulju. Masnoća se ugreje da bude taman toliko vrela, da krompirići zacvrče, kada se ubace. Spuštati u tiganj prvo najveće komade, a kasnije one manje i to u jednom redu i ne jadan preko drugog. Ukoliko prskaju poklopiti ih, a vatru posle 10-tak minuta smanjiti na srednju jačinu. Tokom prženja tiganj povremeno protresti. Krompir je gotov, kada lepo porumeni sa svih strana.

Korak 3: Tada rešetkastom kašikom krompiriće izvaditi, posoliti, posuti sa malo vegete i praha od belog luka, a na kraju sa dosta sveže i iseckane mirođije. Činiju dobro protresti kako bi krompirići lepo primili dodate začine.

Posluženje

Najslađi mladi krompirići serviraju se uz neko meso ili sir i salatu po izboru. Za mnoge je idealna kombinacija krompirića i umaka od mirođije.

Savet uz ovaj recept

– Za čišćenje mladog krompira najbolje je koristiti žicu za suđe. Čistote, nekorišćenom žicom ili hrapavim (zelenim) delom sunđera, trljajte po površini krompira i ljuske će se skinuti u tankom sloju.

– Mladi krompir treba upotrebiti najkasnije nedelju dana od kupovine, jer sadrži u sebi mnogo vode (83 %) i brzo počne da trune. Do upotrebe ga držite na hladnom i tamnom mestu van frižidera, jer ne podnosi temperaturu ispod 7 stepeni C.

(Nova.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com