Najsočnija posna pita sa krompirom – nema ni ulja a ni jaja, a ukus joj je fantastičan

Posna pita bez ulja i jaja oduševljava ukusom i jednostavnošću. Idealna je za post na vodi – probajte recept koji uspeva svima.

Najsočnija posna pita sa krompirom za post na vodi – nema ni ulja a ni jaja, a ukus joj je fantastičan

Posna pita bez ulja i jaja oduševljava ukusom i jednostavnošću. Idealna je za post na vodi – probajte recept koji uspeva svima.

Posna pita je jedno od onih jela koje vraća u detinjstvo i podseća na mirise iz bakine kuhinje. Kada dođe period posta, naročito post na vodi, mnogi pomisle da će obroci biti jednolični i bezukusni. Međutim, ova pita sa krompirom dokazuje suprotno – nema ni ulja ni jaja, a ukus joj je fantastičan.

Ovaj recept je savršen izbor za dane kada želite lagan, a zasitan obrok. Hrskava korica i sočan fil od krompira čine je pravim pogodkom za porodični ručak ili večeru.

Za pripremu ove jednostavne pite biće vam potrebno:

500 g tankih kora za pitu

1 kg krompira

1 glavica crnog luka

so i biber po ukusu

malo mineralne vode

začini po želji (peršun, suvi biljni začin)

Krompir se oljušti i izrenda, a zatim se doda sitno seckani luk, so i biber. Po potrebi se može dodati malo mineralne vode kako bi fil bio sočniji. Upravo zahvaljujući pravilno pripremljenom filu, posna pita ostaje mekana iznutra, čak i bez dodatka masnoće.

Kore se ređaju jedna preko druge, a svaka se lagano poprska vodom kako bi omekšala. Na kraj kore rasporedi se pripremljeni fil, pa se uvija u rolat i slaže u pleh obložen papirom za pečenje.

Pita se peče u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30–40 minuta, dok ne dobije zlatnu boju. Tokom pečenja možete je blago poprskati vodom kako bi korica ostala hrskava, ali ne suva.

Ova pita je idealna je za vreme velikih postova.

Ono što ovu pitu izdvaja jeste njena jednostavnost. Bez komplikovanih sastojaka i bez masnoće, dobija se obrok koji je lagan za stomak, ali i dovoljno izdašan. Krompir daje prirodnu punoću ukusa, dok luk dodaje blagu aromu koja se tokom pečenja savršeno uklapa.

Pored toga, posna pita je ekonomična i pristupačna svima. Sastojci su jednostavni i lako dostupni, što je čini čestim izborom u domaćinstvima širom Srbije.

Možete je služiti toplu, ali je jednako ukusna i kada se ohladi. Odlično se slaže uz čašu kiselog mleka ili sezonsku salatu.

Ako želite dodatnu sočnost, možete dodati malo sitno seckanog peršuna ili prstohvat suvog začina. Važno je da krompir ne stoji predugo nakon rendanja, kako ne bi potamneo i pustio previše vode.

Ova posna pita pokazuje da i najjednostavniji recepti mogu biti najukusniji. Bez ulja, bez jaja, a puna ukusa – savršena za dane posta i trenutke kada želite nešto domaće, toplo i ukusno.

(espreso.co.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com