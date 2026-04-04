Mesar otkrio tajnu za najsočnije pečenje: Samo premažite meso ovom tečnošću i biće mekano kao puter

Otkrivamo tajnu iskusnih mesara za najsočnije pečenje. Samo jedna tečnost iz kuhinje čini meso mekanim i garantuje savršen ručak.

Najsočnije pečenje je san svake domaćice u Srbiji, ali taj osećaj strepnje kada se pleh vadi iz rerne dobro je poznat svima koji su ikada spremali porodični ručak.

Uložile ste trud, kupile najbolji komad mesa, a rezultat je ponekad suv i tvrd zalogaj koji se teško žvaće i kvari praznično raspoloženje.

Svi želimo meso koje se prosto topi u ustima, ali često zaboravljamo da se tajna ne krije u skupim začinima, već u hemiji i strpljenju.

Razgovarali smo sa iskusnim mesarom koji decenijama priprema meso za najveće slave i on nam je otkrio trik koji menja sve.

Moćna tečnost koju već imate u kuhinji

Zaboravite na komplikovane marinade i egzotična ulja koja samo maskiraju pravi ukus mesa.

Tajna za najsočnije pečenje krije se u običnom jabukovom sirćetu pomešanom sa mineralnom vodom.

Možda zvuči previše jednostavno, ali kiselina iz sirćeta ima moć da razgradi krute mišićne veze, dok mehurići iz kisele vode pomažu da tečnost prodre duboko.

Ovaj postupak se u stručnim krugovima naziva „omekšavanje vlakana“ i ključan je za svaki komad mesa, bilo da je u pitanju svinjetina ili junetina.

Razmera koja donosi uspeh

Mesar savetuje da napravite mešavinu od 100 ml jabukovog sirćeta, 200 ml kisele vode i dve kašike soli.

Ovom tečnošću treba temeljno premazati meso bar dva sata pre pečenja, a idealno bi bilo da prenoći u frižideru.

So će izvući vlagu na površinu, ali će je sirće odmah vratiti nazad u srž mesa, noseći sa sobom mekoću.

Pre nego što pleh stavite u rernu, meso obavezno tapkajte ubrusom da bude suvo, kako bi se formirala ona čuvena, hrskava kožica.

Taktika pečenja za najsočnije pečenje

Nije dovoljno samo imati dobru tečnost, važna je i temperatura na kojoj se meso obrađuje.

Mnoge žene prave grešku i odmah uključe rernu na 200 stepeni, što dovodi do toga da meso spolja pregori, a unutra ostane suvo.

Pravi majstori počinju na 150 stepeni i peku meso polako, pokriveno folijom ili poklopcem, bar tri sata.

Tek u poslednjih 20 minuta sklonite foliju i pojačajte temperaturu kako bi najsočnije pečenje dobilo onu zlatnu boju koju svi volimo.

Zašto je odmaranje mesa ključno

Kada izvadite pleh iz rerne, miris će vas mamiti da odmah krenete sa sečenjem i serviranjem.

To je najveća greška koju možete napraviti jer će sav sok iscuriti na dasku, a vama će ostati suvi komadi.

Pustite da meso odmori bar 15 do 20 minuta na sobnoj temperaturi, lagano pokriveno folijom.

Tada se sokovi stabilizuju i vraćaju u vlakna, garantujući da će svaki zalogaj biti mekan kao puter.

SAVET ZLATA VREDAN

Ako pečete meso sa kožicom, premazujte ga tokom pečenja hladnim pivom uz pomoć grančice ruzmarina.

Šećer iz piva će karamelizovati površinu, dok će ruzmarin dati diskretnu, ali prefinjenu aromu koja podseća na vrhunske restorane.

Da li će se osetiti miris sirćeta u pečenju?

Ne brinite, tokom termičke obrade miris sirćeta potpuno isparava, a ostaje samo njegova funkcija omekšavanja mesa.

Mogu li koristiti obično alkoholno sirće?

Bolje je koristiti jabukovo ili vinsko sirće jer su blaži i imaju voćnu notu koja doprinosi bogatstvu ukusa.

