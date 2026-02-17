Najsočnije pohovano belo meso: Umesto jaja, koristite 1 sastojak i biće mekše i ukusnije nego ikad

Umesto jaja za pohovanje, koristite majonez! Niste očekivali? Ovaj genijalan trik garantuje savršenstvo ukusa.

Ukoliko želite savršeno pohovano meso, upotrebite ovaj neočekivani sastojak umesto jaja i iznenadićete se. Ovaj jednostavan trik će vaše pohovanje podići na potpuno novi nivo,

Ako ste ljubitelj piletine, verovatno ste se bar jednom pitali kako da meso bude savršeno sočno, a korica od pohovanja hrskava i ukusna. Svi znamo koliko razočara kad meso ispadne suvo, čak i kada pratimo recept korak po korak.

Postoji jedan tajni sastojak koji čini čuda. Umesto klasičnih jaja za pohovanje, koristite majonez! Upotrebite sve ostale sastojke kao i inače, ali majonez će mesu dati neverovatnu sočnost i bogat ukus.

Kako primeniti trik

Pripremite belo meso i začinite po ukusu (so, biber, paprika).

Umesto da ga umočite u jaja, premažite ili umočite u tanak sloj majoneza.

Obložite prezlama i pohujte na uobičajen način.

Pecite dok ne postane zlatno hrskavo spolja, a mekano unutra.

Ovaj mali, ali genijalan trik garantuje da će vaše pohovano meso biti savršeno sočno svaki put, a uz hrskavu koricu – jelo koje će svi tražiti još.

Dodatni savet

Za dodatnu aromu, u majonez možete dodati malo senfa ili sitno seckanog belog luka. Rezultat je pohovano meso sa bogatim i neodoljivim ukusom, koje ćete praviti iznova i iznova.

Probajte ovaj trik danas i iznenadite sve u kući – vaše pohovano belo meso više nikad neće biti isto

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com