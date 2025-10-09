Najsočnije pohovano belo meso: Umesto jaja, koristite ovaj sastojak i biće mekše nego ikad

Jednostavan trik koji će vaše pohovanje podići na potpuno novi nivo

Ako ste ljubitelj piletine, verovatno ste se bar jednom pitali kako da meso bude savršeno sočno, a poh hrskav i ukusan. Svi znamo koliko razočara kad meso ispadne suvo, čak i kada pratimo recept korak po korak.

Postoji jedan tajni sastojak koji čini čuda. Umesto klasičnih jaja za pohovanje, koristite majonez! Upotrebite sve ostale sastojke kao i inače, ali majonez će mesu dati neverovatnu sočnost i bogat ukus.

Kako primeniti trik:

Pripremite belo meso i začinite po ukusu (so, biber, paprika). Umesto da ga umočite u jaja, premažite ili umočite u tanak sloj majoneza. Obložite prezlama i pohujte na uobičajen način. Pecite dok ne postane zlatno hrskavo spolja, a mekano unutra.

Ovaj mali, ali genijalan trik garantuje da će vaše pohovano meso biti

savršeno sočno svaki put, a uz hrskavu koricu – jelo koje će svi tražiti još.

Bonus savet:

Za dodatnu aromu, u majonez možete dodati malo senfa ili sitno seckanog belog luka. Rezultat je pohovano meso sa bogatim i neodoljivim ukusom, koje ćete praviti iznova i iznova.

Probajte ovaj trik danas i iznenadite sve u kući – vaše pohovano belo meso više nikad neće biti isto!

