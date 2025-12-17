Najukusnija pržena riba biće ako je umesto u brašno, uvaljate je u ovu namirnicu, još hrskavija i manje masna

Trik kako da vam prženje ribe postane jednostavno i ukusno. Najukusnija pržena riba biće ako je pre prženja uvaljate u kukuruzni skrob.
Pržena riba je prava poslastica jer nudi savršenu kombinaciju meke unutrašnjosti i hrskave kore. Iako je takva riba veoma ukusna, često se susrećemo sa jednim problemom: paniranje sa brašnom ima tendenciju da upije previše ulja, čineći ribu masnom i teškom.
I upravo to mnoge odvraća od toga da češće spremaju prženu ribu.
Zašto pripremati ribu bez brašna?
Priprema savršeno hrskave ribe može biti izazov. Tokom prženja, ključno je da se riba ravnomerno ispeče , ali da u isto vreme ostane sočna iznutra. Mnogo puta, paniranje sa brašnom nije najbolji izbor jer upija mnogo ulja, čineći ribu previše masnom.
Ali postoji rešenje koje profesionalni kuvari često koriste za lakšu, hrskaviju teksturu – a možda ga još niste probali!
Kukuruzni skrob daje hrskavost
Ovaj metod omogućava da riba ne upije višak ulja prilikom prženja, što obezbeđuje hrskavu koru, ali i dalje lakoću jela. Najukusnija pržena riba biće uz ovaj jednostavan trik, a biće zdravija, manje masna i još hrskavija.
Kukuruzni skrob stvara zaštitni sloj oko ribe, omogućavajući joj da zadrži svoju hrskavost i istovremeno sprečava prekomernu apsorpciju ulja.
Umočite svaki komad pržene ribe u kukuruzni skrob da ga potpuno prekrijete, a zatim ga pažljivo spustite u vrelo ulje. Pržite ribu do zlatno smeđe boje i hrskave, pa stavite na papirni ubrus da se ocedi višak ulja.
Ovako pripremljena riba zaista će oduševiti svojom hrskavom teksturom i ukusom, a da pritom nije previše masna.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com