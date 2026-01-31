Najukusnija salata od graška biće sa ovim prelivom, savršen dodatak za svaki obrok

Salata od graška na malo drugačiji način. Prelijte je prelivom od belog luka i učinićete je savršenim prilogom za bilo koji obrok.

Salata od graška izvrstan je prilog uz svako jelo i dodatak koji čini obrok potpunim. Ovaj preliv čini salatu od graška savršenom.

Grašak na nešto drugačiji, ali podjednako ukusan način.

Sastojci (za 6 osoba)

250 g crvenog luka

250 g obarenog graška šećerca (vrsta koja se jede sa mahunom)

150 g šargarepe

150 g zelene salate

100 g zelenog dela tikvice

korica limuna

sirće

maslinovo ulje i so

Način pripreme

Luk isecite na kriške, začinite kašikom ulja, posolite, prelijte kutlačom vode i stavite na tihu vatru da se kuva dok ne omekša. Tako ohlađen izmiksajte sa 80 g ulja, 2 kašike sirćeta i malo rendane limunove korice.

Očistite salatu, krupno je iskidajte prstima, poslažite na tanjir, pa preko stavite bareni šećerac.

Očistite šargarepu, isecite je na rezance. Tikvicu oljuštite, a zeleni deo takođe isecite na rezance, pomešajte i stavite na sredi­nu tanjira.

Služite uz pripremljeni umak od luka tako da svako može da začini salatu po ukusu.

Varijanta: Salata od graška može se začiniti i na drugi način. Izmiksajte jed­no tvrdo kuvano žumance sa kašikom senfa, par kapi sirćeta (ili limuna), malo soli i dodajte ulja taman toliko da preliv bude tečan.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com