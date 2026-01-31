Najukusnija salata od graška biće sa ovim prelivom, savršen dodatak za svaki obrok

Salata od graška izvrstan je prilog uz svako jelo i dodatak koji čini obrok potpunim. Ovaj preliv čini salatu od graška savršenom.
Grašak na nešto drugačiji, ali podjednako ukusan način.
Sastojci (za 6 osoba)
- 250 g crvenog luka
- 250 g obarenog graška šećerca (vrsta koja se jede sa mahunom)
- 150 g šargarepe
- 150 g zelene salate
- 100 g zelenog dela tikvice
- korica limuna
- sirće
- maslinovo ulje i so
Način pripreme
Luk isecite na kriške, začinite kašikom ulja, posolite, prelijte kutlačom vode i stavite na tihu vatru da se kuva dok ne omekša. Tako ohlađen izmiksajte sa 80 g ulja, 2 kašike sirćeta i malo rendane limunove korice.
Očistite salatu, krupno je iskidajte prstima, poslažite na tanjir, pa preko stavite bareni šećerac.
Očistite šargarepu, isecite je na rezance. Tikvicu oljuštite, a zeleni deo takođe isecite na rezance, pomešajte i stavite na sredinu tanjira.
Služite uz pripremljeni umak od luka tako da svako može da začini salatu po ukusu.
Varijanta: Salata od graška može se začiniti i na drugi način. Izmiksajte jedno tvrdo kuvano žumance sa kašikom senfa, par kapi sirćeta (ili limuna), malo soli i dodajte ulja taman toliko da preliv bude tečan.
