Genijalan trik za ćufte koje su mekane i sočne i sutradan: Tajna je u jednom sastojku

Najukusnije ćufte ne traže skupo meso niti dugo dinstanje. Zaboravite prezle, jer jedan neobičan sastojak potpuno menja pravila igre.

Mnogima se dešava da ćufte budu savršene odmah nakon pripreme, ali već sutradan postanu suve i tvrde. Mnoge domaćice godinama tragaju za načinom kako da pripreme najukusnije ćufte koje ne gube kvalitet ni nakon podgrevanja, a rešenje se zapravo krije u jednom jednostavnom sastojku.

U pitanju je pšenični griz, namirnica koju većina retko koristi u smesi za mleveno meso. Dovoljna je samo jedna puna kašika na pola kilograma mesa da postignete teksturu koja je mekana, vazdušasta i puna sokova čak i nakon hlađenja.

Zašto griz pravi veliku razliku

Za razliku od prezli ili hleba, griz tokom pečenja upija prirodne sokove iz mesa i zadržava ih unutar smese. Kasnije ih postepeno oslobađa, pa ćufte ne gube vlagu i ne postaju gumene. Upravo zbog toga mnogi kuvari koriste ovaj trik kada pripremaju ćufte, pljeskavice ili faširane šnicle koje žele da ostanu ukusne i sledećeg dana.

Ovaj metod transformiše klasičan ručak u gurmanski doživljaj. Kada zagrizete ovakvu ćuftu, osetićete razliku u samoj strukturi – meso se bukvalno topi u ustima, a aroma začina je mnogo intenzivnija jer griz „zaključava“ sve one sokove koji bi inače iscurili tokom prženja.

Upravo to ih čini izborom broj jedan za svaku domaćicu koja želi da postigne nivo restoranskog kvaliteta u svojoj kuhinji.

Prava mera za savršene ćufte

Pravilo je veoma jednostavno:

500 grama mlevenog mesa

1 puna kašika pšeničnog griza

Nakon mešanja smesu treba ostaviti da odmori najmanje 20 minuta. Tako griz nabubri i lepo poveže sve sastojke. Važno je ne preterati sa količinom, jer previše griza može učiniti smesu suviše gustom i teškom.

Greške zbog kojih ćufte postaju tvrde

Jedna od najčešćih grešaka je predugo mešenje smese. Kada se meso previše obrađuje, ćufte mogu postati zbijene i tvrde.

Takođe, izbegavajte dodavanje previše prezli jer one „piju“ vlagu iz mesa i čine ga suvim, što je direktna suprotnost onome što želimo da postignemo ovim trikom.

Sastojci za još bolji ukus i mekoću

Ako želite još sočnije i aromatičnije ćufte, u smesu možete dodati:

jedno jaje

kratko propržen sitno seckani luk

malo belog luka

kašičicu senfa

svež peršun i biber

Posebno se preporučuje luk propržen na puteru, jer daje puniji ukus i dodatnu mekoću. Senf pomaže da meso ostane nežno i sočno.

Kada sledeći put budete planirali ručak, isprobajte ovaj trik i budite sigurni da ćete na sto izneti najukusnije ćufte koje ste ikada napravili – toliko dobre da će ukućani tražiti repete i kada ih podgrejete za sutrašnji obrok.

