Najukusnije kiflice koje danima ostaju sveže: Jedan tajni sastojak čini ih mekšim od pamuka

Najukusnije kiflice mekane poput pamuka, a danima ostaju sveže. Napravite ih sa kiselom pavlakom, ona daje tetu tu mekoću i poseban ukus.

Doručak u kome će uživati cela porodica. Najukusnije kiflice napravićete ako im dodate malo kisele pavlake, danima ostaju sveže i mekane poput pamuka.

Domaće kiflice spadaju u omiljeno pecivo za doručak, a ako je još punjeno sirom, spanaćem, ajvarom, pečurkama… čeka vas obrok za pamćenje!

Kiflice su popularan izbor i za slavsku trpezu, kada se obično pripremaju prazne, a imajte u vidu da je ovo mrsni recept, prikladniji za slave posle Božića, odnosno nakon Božićnog posta.

Njihova tajna je jedan poseban sastojak – kisela pavlaka, koja daje testu mekanost i lepo povezuje ostale delove recepta, a ukus će biti veličanstven. Biće to najukusnije kiflice.

Domaće kiflice sa kiselom pavlakom

Sastojci:

1 kg brašna

1 kocka svežeg kvasca

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica soli (još po ukusu)

1 kašičica šećera

4 kašike kisele pavlake

500 ml mleka

150 ml ulja

130 g margarina

2 cela jajeta

Priprema:

Razmutite kvasac u malo toplog mleka, pa dodajte šećer i malo brašna i ostavite na deset minuta.

Potom dodajte brašno i prašak za pecivo, zatim so, pa sipajte mleko uz mešanje i, na kraju, kiselu pavlaku i ulje.

Mesite rukom dok ne dobijete kompaktno testo, pa pokrijte krpom i ostavite da nadođe dok se testo ne udvostruči.

Ponovo premesite, pa oblikujte u loptu i razvucite testo oklagijom.

Secite na trouglove, pa mažite otopljenim margarinom, posolite još po ukusu, pa filujte po želji: ajvarom, sirom, spanaćem… Rolajte u kiflice.

Ređajte kiflice po pek-papiru, pa ostavite da odstoji još 15-ak minuta.

Umutite jaja i njima premažite kiflice (po želji možete posuti semenke lana, susama, kima…).

Pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni dok kiflice ne porumene.

