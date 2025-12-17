Najukusnije kiflice koje danima ostaju sveže: Jedan tajni sastojak čini ih mekšim od pamuka

Doručak u kome će uživati cela porodica. Najukusnije kiflice napravićete ako im dodate malo kisele pavlake, danima ostaju sveže i mekane poput pamuka.
Domaće kiflice spadaju u omiljeno pecivo za doručak, a ako je još punjeno sirom, spanaćem, ajvarom, pečurkama… čeka vas obrok za pamćenje!
Kiflice su popularan izbor i za slavsku trpezu, kada se obično pripremaju prazne, a imajte u vidu da je ovo mrsni recept, prikladniji za slave posle Božića, odnosno nakon Božićnog posta.
Njihova tajna je jedan poseban sastojak – kisela pavlaka, koja daje testu mekanost i lepo povezuje ostale delove recepta, a ukus će biti veličanstven. Biće to najukusnije kiflice.
Domaće kiflice sa kiselom pavlakom
Sastojci:
- 1 kg brašna
- 1 kocka svežeg kvasca
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 kašičica soli (još po ukusu)
- 1 kašičica šećera
- 4 kašike kisele pavlake
- 500 ml mleka
- 150 ml ulja
- 130 g margarina
- 2 cela jajeta
Priprema:
Razmutite kvasac u malo toplog mleka, pa dodajte šećer i malo brašna i ostavite na deset minuta.
Potom dodajte brašno i prašak za pecivo, zatim so, pa sipajte mleko uz mešanje i, na kraju, kiselu pavlaku i ulje.
Mesite rukom dok ne dobijete kompaktno testo, pa pokrijte krpom i ostavite da nadođe dok se testo ne udvostruči.
Ponovo premesite, pa oblikujte u loptu i razvucite testo oklagijom.
Secite na trouglove, pa mažite otopljenim margarinom, posolite još po ukusu, pa filujte po želji: ajvarom, sirom, spanaćem… Rolajte u kiflice.
Ređajte kiflice po pek-papiru, pa ostavite da odstoji još 15-ak minuta.
Umutite jaja i njima premažite kiflice (po želji možete posuti semenke lana, susama, kima…).
Pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni dok kiflice ne porumene.
