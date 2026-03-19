Najukusnije mekike imaju svoju posnu verziju na vodi: Recept koji uspeva i početnicima

Posne mekike na vodi uvek bude najlepša sećanja na detinjstvo. Umesite mekano testo koje uspeva iz prve i obradujte svoje najdraže!

Prave posne mekike na vodi moraju biti spolja neverovatno hrskave, a unutra pune onih prepoznatljivih mehurića vazduha. Tajna savršenog rezultata krije se u pravoj temperaturi vode kojom prelivate kvasac, što menja strukturu brašna već u prvom minutu mešenja.

Zašto posne mekike na vodi često ispadnu žilave?

Glavni razlog za žilavost je nedovoljno topla voda i predugo mešenje. Voda mora biti mlaka, a testo se mesi isključivo dok ne postane glatko. Prekomerna obrada aktivira previše glutena, zbog čega pečeno testo gubi svoju prepoznatljivu mekoću.

Pravilna priprema za najbolje mekane posne mekike

Pravilna priprema zahteva disciplinu. Da biste dobili onaj autentičan ukus, potrebno je da se striktno pridržavate tačnih mera.

Mnogi dodaju više brašna nego što recept traži jer im se masa čini previše lepljivom. Uradite suprotno. Ostavite ga da bude blago lepljivo pod prstima. Tada na scenu stupa strpljenje tokom narastanja.

Posuda mora stajati na toplom mestu bar 45 minuta, zaštićena od promaje. Kvasac traži idealne uslove da bi stvorio onaj volumen koji nam je potreban za savršeno meko pecivo.

500 grama mekog pšeničnog brašna

300 mililitara mlake vode

20 grama svežeg kvasca

Kašičica soli i pola kašičice šećera

Vazdušasto testo bez ulja – trik za prženje

Iako je u pitanju testo umešeno na vodi, samo prženje zahteva posebnu pažnju i pravi tajming. Tiganj mora biti savršeno zagrejan. Ako ubacite komade u mlako ulje, one će se napiti masnoće i postati neverovatno teške za stomak. Zato obavezno obratite pažnju na jednostavan test: ubacite mrvicu testa, i ako odmah počne da cvrči i rumeni, vreme je za prženje.

Oblikovanje je jednako važno.

Pokvasite ruke običnom vodom, pažljivo otkidajte male loptice od testa i blago ih razvucite prstima od sredine ka ivicama. Nemojte koristiti oklagiju niti previše pritiskati radnu površinu.

Na ovaj način čuvate dragocene mehuriće vazduha unutar same strukture.

Ovaj najbolji recept za mekike garantuje da ćete dobiti šupljikavu unutrašnjost kakvu svi obožavaju. Miris koji se tada širi kuhinjom momentalno vraća u najranije detinjstvo.

Kako pravilno čuvati domaće mekike da ostanu meke

Često se desi da posna peciva već nakon nekoliko sati postanu tvrda kao kamen i izgube svaku svežinu. Međutim, prave posne mekike na vodi imaju drugačiji vek trajanja ako ih pravilno odložite. Čim ih izvadite iz tiganja, spuštajte ih na debeli sloj papirnog ubrusa kako biste eliminisali sav višak površinske masnoće od prženja.

Zapamtite, sama baza ovog testa je potpuno rasterećena teških masti.

Nakon što se ohlade, obavezno ih pažljivo pokrijte čistom pamučnom krpom i ostavite na sobnoj temperaturi. Nikada ih ne stavljajte u plastične kese dok su još uvek tople, jer će kondenzacija potpuno uništiti onu predivnu hrskavu koricu koju ste pažljivo stvorili.

Važno je naglasiti da ovo jednostavno i jeftino jelo nudi bezbroj mogućnosti za kombinovanje sa slatkim ili slanim dodacima. Odlično se slažu uz posni sir od soje, ajvar ili domaći džem od šljiva.

Koliko dugo testo za mekike treba da narasta?

Testo treba da stoji na toplom mestu između 45 i 60 minuta, dok ne udvostruči svoj prvobitni volumen pre prženja.

Može li se koristiti suvi kvasac umesto svežeg?

Da, jedna kesica suvog kvasca od 7 grama menja 20 grama svežeg. Prethodno ga razmutite u toploj vodi sa šećerom.

Zašto mi mekike upijaju previše ulja tokom prženja?

Ulje nije bilo dovoljno zagrejano pre spuštanja testa. Uvek proverite temperaturu ubacivanjem malog komadića testa koji mora odmah da zacvrči.

Da li ste ikada probali da umesite testo potpuno bez masnoće, i koji je vaš najveći promašaj kada pečete posno pecivo?

