Najukusnije projice sa jogurtom i sirom: Mekane kao duša, gotove za tren i od minimalno sastojaka

Mekše ne postoje! Ove brze projice sa jogurtom ostaju sočne i sutradan, a recept je toliko prost da svima uspeva iz prve.

Nema ničeg lepšeg nego kad kuća zamiriše na toplu proju čim otvorite oči. Ove brze projice su spas za ona jutra kad ste u gužvi, a hoćete nešto domaće na stolu. Tajna je u jogurtu i siru koji im daju tu ludačku sočnost, pa su jednako dobre i kad se potpuno ohlade, mada retko kad dočekaju da se ohlade.

Ako hoćete doručak koji će ukućani razgrabiti čim ga izvadite iz rerne, ove projice su spremne za manje od pola sata.

Šta vam je potrebno za brze projice:

200 g kukuruznog brašna

100 g pšeničnog brašna

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica soli

2 jaja

200 ml gustog jogurta

50 ml ulja

150 g sira (najbolje masna feta)

malo susama za posipanje (po želji)

Priprema:

Upalite rernu na 200°C. Kalup za projice samo malo premažite uljem ili stavite papirne korpice.

U jednoj činiji pomešajte oba brašna, prašak za pecivo i so. U drugoj viljuškom umutite jaja, jogurt i ulje.

Sipajte mokre sastojke u suve. Nemojte previše da mešate, tek toliko da se sve sjedini i nestanu grudvice.

Na kraju ubacite izmrvljen sir. Nemojte ga skroz usitniti, lepše je kad ostane koji krupniji komad.

Napunite kalupe do dve trećine. Pecite 15 do 20 minuta dok ne dobiju onu zlatnu koricu.

Pustite projice minut da odahnu, pa ih vadite iz kalupa.

Caka za još bolji ukus

Ako volite onaj pravi kafanski šmek, u smesu dodajte malo kisele vode – to je proverena fora da testo bude još vazdušnije i da proja „diše“.

Takođe, ako imate u frižideru malo slaninice, slobodno je naseckajte sitno i ubacite unutra, doručku nema mane.

Kako da proje ostanu sveže danima

Domaće pecivo se obično stegne čim se ohladi, ali ove brze projice ostaju meke satima. Samo ih ubacite u krpu, pa u plastičnu posudu čim postanu mlake. Tako će zadržati vlagu i sutradan će biti kao da su tek ispečene.

Ako ih sutradan podgrejete na desetak sekundi, biće bukvalno kao tek izvađene iz rerne.

Ovaj starinski recept potvrđuje da je najjednostavnija hrana uvek najbolja. Uz minimalno truda, imaćete doručak koji miriše na tradiciju i detinjstvo.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com