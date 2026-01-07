Najukusnije projice sa jogurtom i sirom: Mekše ne postoje, gotove za tren i od minimalno sastojaka

Doručak gotov dok se kafa skuva! Brze, mekane i mirisne projice sa jogurtom i sirom, kao iz bakine kuhinje. 10 minuta je sve što vam treba.

Izdašne i mekane kao duša, a gotove za tren – najukusnije projice sa jogurtom i sirom koje svi obožavaju

Projice su tradicionalni kukuruzni „kolačići“ omiljeni u domaćoj kuhinji. Mekane i ukusne, savršene su za doručak, užinu ili kao prilog uz supu. Ovaj recept je posebno praktičan jer se brzo priprema, a rezultat su sočne projice sa aromom jogurta i sira.

Idealne su kada nemate mnogo vremena, a želite domaći specijalitet.

Sastojci:

200 g kukuruznog brašna

100 g pšeničnog brašna

1 prašak za pecivo

1 kašičica soli

2 jaja

200 ml jogurta

50 ml ulja

50 g rendanog sira (feta, trapist ili kačkavalj)

(opciono) 1 mala kašika šećera za blago slatke projice

Priprema:

Zagrejte rernu na 200°C. Podmažite kalup za projice ili obložite papirom za pečenje.

Pomešajte suve sastojke: Kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo, so i šećer (ako ga koristite).

Pripremite mokre sastojke: U drugoj posudi umutite jaja, jogurt i ulje.

Spojite smese: Polako dodajte mokre sastojke u suve, mešajući varjačom dok ne dobijete glatku smesu. Nemojte previše mešati.

Dodajte sir: Umešajte rendani sir u testo.

Oblikujte projice: Kašikom rasporedite testo u kalup, formirajući male projice.

Pecite: Stavite u prethodno zagrejanu rernu i pecite 15–20 minuta dok projice ne dobiju zlatno-braon boju.

Ohladite i poslužite: Izvadite projice iz rerne i ostavite ih da se malo prohlade pre serviranja.

Kako projice ostaju mekane danima?

Mnogi se žale da im projice sa jogurtom i sirom splasnu ili se osuše sutradan. Tajna izbegavanja te greške leži u dve stvari:

Ne mešajte predugo! Kao što je naglašeno u pripremi, preterano mešanje razvija gluten, što čini testo tvrdim. Čim se suvi i mokri sastojci spoje, stanite.

Kao što je naglašeno u pripremi, preterano mešanje razvija gluten, što čini testo tvrdim. Čim se suvi i mokri sastojci spoje, stanite. Čuvanje: Nakon što se projice ohlade, obavezno ih čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi. Ako ih ostavite na vazduhu, jogurt će se brže osušiti. Takođe, da bi bile nema mekših i ukusnijih i drugi dan, možete ih kratko zagrejati u mikrotalasnoj rerni (10 sekundi) ili u foliji u rerni pre služenja.

Ovaj recept je dokaz da fantastična, tradicionalna hrana ne mora zahtevati sate u kuhinji. Projice sa jogurtom i sirom su savršen spoj ukusa, brzine i jednostavnosti.

Od sada, kada vam treba brz doručak ili užina, znate da je uspeh zagarantovan – mekane, sočne i ukusne projice su na vašem stolu za manje od 30 minuta.

Da li imate bolji trik za mekše projice?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com