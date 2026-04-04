Najukusnije projice sa jogurtom i sirom: Mekše ne postoje, spremne za tren i od minimalno sastojaka

Ovo su najmekše projice sa jogurtom i sirom koje ostaju sočne danima, a recept je toliko prost da svima uspeva.

Miris domaće kuhinje rano ujutru nema zamenu, a ove najmekše projice su dokaz da doručak ne mora da bude komplikovan da bi bio savršen. Recept je idealan za one dane kada nemate mnogo vremena, a želite nešto domaće na stolu. Kombinacija jogurta i sira daje im tu prepoznatljivu sočnost, pa su jednako dobre i tople i hladne.

Ako želite doručak koji će svi ukućani voleti, ove projice su gotove za manje od pola sata.

Sastojci:

200 g kukuruznog brašna

100 g pšeničnog brašna

1 prašak za pecivo

1 kašičica soli

2 jaja

200 ml jogurta

50 ml ulja

50 g rendanog sira (feta, trapist ili kačkavalj)

(opciono) 1 mala kašika šećera za blago slatke projice

Priprema:

Zagrejte rernu na 200°C. Podmažite kalup za projice ili obložite papirom za pečenje.

Pomešajte suve sastojke: Kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo, so i šećer (ako ga koristite).

Pripremite mokre sastojke: U drugoj posudi umutite jaja, jogurt i ulje.

Spojite smese: Polako dodajte mokre sastojke u suve, mešajući varjačom dok ne dobijete glatku smesu. Nemojte previše mešati.

Dodajte sir: Umešajte rendani sir u testo.

Oblikujte projice: Kašikom rasporedite testo u kalup, formirajući male projice.

Pecite: Stavite u prethodno zagrejanu rernu i pecite 15–20 minuta dok projice ne dobiju zlatno-braon boju.

Ohladite i poslužite: Izvadite projice iz rerne i ostavite ih da se malo prohlade pre serviranja.

Kako da projice ostanu sveže i sutradan?

Često se desi da se domaće pecivo osuši već nakon par sati. Da bi vaše najmekše projice ostale sočne i drugog dana, obavezno ih čuvajte u zatvorenoj posudi čim se potpuno ohlade.

Vazduh je najveći neprijatelj mekoće. Ako ih sutradan ubacite na samo 10 sekundi u mikrotalasnu, biće kao da ste ih tog trenutka izvadili iz rerne.

Ovaj starinski recept je dokaz da najbolja hrana ne mora da bude komplikovana. Uz minimalno truda, na vašem stolu će se naći doručak koji miriše na tradiciju i detinjstvo.

Da li imate bolji trik za mekše projice?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com