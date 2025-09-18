Najukusniji brzinski pomfrit iz rerne bez trunke ulja: zdrav, jednostavan i ukusniji nego u Meku

Brz način života donosi i nove načine spremanja hrane, čemu se svi prilagođavaju. Pored mnogobrojnih obaveza , ljudi nekada ne stignu da povedu računa o sebi, srede stan ili naprave ručak.

Ako želite da napravite brzinski pomfrit bez ulja, imate nekoliko odličnih opcija koje su zdrave, jednostavne i neverovatno ukusne.

Mi vam prenosimo recept za brzinski pomfrit iz rerne koji će vam se sigurno dopasti.

Sastojci

Potrebno je:

900 g krompira

3 kašike ulja

po ukusu so

biber

Priprema

Krompir oljuštitu, oprati i iseći na šnite za pomfrit. Isečen krompir staviti u dublju posudu, dodati biljni začin, ulje, posoliti i izmešati.

Pleh obložiti pek-papirom i rasporediti pripremljeni krompir.

Praviti razmak između krompira kako se tokom pečenja ne bi zalepili. Peći na 200 stepeni 30 minuta (po potrebi smanjiti temperaturu kako pomfrit ne bi goreo).

Gotov pomfrit izvaditi iz rerne i poslužiti.

Napomena: Iseci krompir na štapiće, rasporedi ih na papir za pečenje, začini po želji (so, paprika, beli luk u prahu) i peci u zagrejanoj rerni kao u receptu. Visoka temperatura i papir za pečenje omogućavaju da krompir postane hrskav bez ulja.

