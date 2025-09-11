Najukusniji brzinski ručak: Ovaj izdašan recept sa krompirom se pravi za 10min, a vole ga svi živi

Verovatno znate mnogo ovakvih recepata, ali ovaj definitivno zaslužuje važu pažnju. Veoma je ukusan, jednostavan za spremiti i retko ko ga ne voli.
Brz i ukusan obrok sa krompirom – kao stvoren kada vas mrzi da kuvate ili treba iznenada da vam dođu gosti.
Najbolji brzinski ručak – ovaj izdašan recept sa krompirom se pravi za svega 10min, a nema ko ga ne voli!
Kako pripremiti ukusno a ujedno i jednostavno jelo sa krompirom? Ovaj najbolji recept će vas oduševiti svojim fantastičnim ukusom i sigurno će se dopasti svima, prenosi kurir.rs.
Sastojci:
– Krompir 4-5 kom.
– Crni biber, paprika, sušeni beli luk
– Maslinovo ulje
– Jaja 4 kom.
– Pavlaka 200 gr.
– Mladi luk
– Čeri paradajz
– Sol
– Kobasica
– Sir 100 gr.
– Peršun
Priprema:
Krompir isečete na krugove, da dobijete izgled malo debljeg čipsa. Zatim poređate u posudu za pečenje, začinite i pouljite vaš krompir, pa dobro promešate i stavite da se peče na 200 stepeni, 2 minuta.
Umutite 4 jaja i pavlaku, pa ubacite mladi luk, čeri paradajz, začinite, sve lepo promešate i prelijete preko pečenog krompira.
Na kraju preko svega seckate kobasicu i narendate kačkavalj.
Sada opet vratite u rernu na 180 stepeni još 15-20 minuta.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
