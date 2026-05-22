Najzdravija starinska zaprška: Umesto brašna dodajte 1 stvar – zgusne, pojača ukus i ne goji

Najzdravija starinska zaprška bez brašna. Zgusne jelo, ne goji, ne nadima i ne opterećuje varenje - idealna za jela „na kašiku“.

Najzdravija starinska zaprška pravi se potpuno bez brašna, a vašim kuvanim jelima daje savršenu gustinu i puniji ukus. Dok klasična pržena zaprška dodaje prazne kalorije, stvara skrob obavijen masnoćom i drastično otežava varenje, ova prirodna alternativa radi potpuno suprotno.

Tradicionalna jela „na kašiku“ idealna su za hranjenje organizma, ali bela zaprška od njih često pravi kalorijsku zamku koja izaziva nadutost, gorušicu i osećaj težine u stomaku.

Da biste dobili savršeno gust čorbast pasulj, kupus ili varivo, ne morate da pržite brašno na ulju. Postoji jedan prirodan sastojak koji su koristile i naše bake, a koji instant zgušnjava jelo, pojačava mu aromu i što je najvažnije – uopšte ne goji i ne pada teško na stomak.

Trik sa povrćem: Gustina bez kapi masnoće

Najjednostavniji način da se dobije savršeno gust čorbast pasulj ili varivo jeste pasiranje dela jela. Dovoljno je uzeti nekoliko kašika već skuvanih mahunarki ili povrća iz šerpe, izgnječiti ih viljuškom ili izmiksati blenderom, pa vratiti nazad u lonac.

Odličnu gustinu daje i raskuvano skrobno povrće poput krompira ili šargarepe. Sve što treba uraditi jeste da se sitno narendaju i dodaju u jelo od samog početka kuvanja. Na kraju će se potpuno rastopiti i napraviti bogatu, kremastu teksturu.

Žitarice koje prirodno zgušnjavaju jela

Za zdravu zamenu tradicionalne zaprške odličan izbor su žitarice koje tokom termičke obrade puštaju prirodnu sluz, kao što su pirinač, ječam i proso.

Kao vrhunski zgušnjivač jela mogu poslužiti i zobene pahuljice ili mekinje. One se tokom kuvanja potpuno raskuvaju i postaju nevidljive, a pored željene gustine, svako varivo obogaćuju korisnim prehrambenim vlaknima koja ubrzavaju metabolizam i čuvaju stomak.

Kuvani grašak: Bomba zdravlja koja zasićuje

Jedno od jela gde ova najzdravija starinska zaprška dolazi do izražaja jeste kuvani grašak. Ovo pristupačno povrće često je nepravedno zapostavljeno na trpezi, iako krije neverovatne zdravstvene benefite.

Grašak je prava riznica vitamina i minerala, a odlikuje se izuzetno visokim sadržajem proteina i vlakana. Jedna šolja kuvanog graška sadrži čak 8,5 grama proteina, što je dvostruko više od kašike putera od kikirikija.

Ista ta količina donosi i 9 grama biljnih vlakana, što garantuje dugotrajan osećaj sitosti, sprečava nagle skokove šećera u krvi i pomaže u održavanju vitke linije.

Odličan je antioksidant

Zajedno sa visokim nivoom hranljivih materija, grašak je izuzetno bogat proteinima, što ga čini jednim od najboljih biljnih izvora proteina. Visoki nivoi proteina nude brojne prednosti. Protein pomaže u poboljšanju mišićne snage i zdravlja kostiju i igra značajnu ulogu u održavanju zdrave težine pomažući u kontroli apetita.

Grašak takođe ima visok sadržaj vlakana, što takođe pomaže u kontroli apetita. Osim toga, grašak je bogat i fenolnim jedinjenjima, koji su prirodni antioksidanti koji štite organizam od bolesti poput raka i drugih zapaljenskih bolesti.

Za zdravlje srca i krvnih sudova

Postoje brojni razlozi zbog kojih grašak može pomoći u održavanju zdravlja srca: jedan od njih je velika količina vlakana. Pokazalo se da hrana bogata vlaknima poboljšava nivo lipida u serumu, kao i da smanjuje krvni pritisak i upalu. Sadržaj minerala u grašku, uključujući kalijum, magnezijum i kalcijum, takođe podržava zdravi krvni pritisak. Osim toga, grašak sadrži vitamin C, karoteonoide i flavonole koji takođe podržavaju zdravlje srca.

Odličan za probavu

Visok sadržaj vlakana u grašku je velika prednost za zdravlje probavnog sistema. Vlakna pomažu u održavanju rasta zdravih bakterija u vašim crevima, što zauzvrat pomaže da se smanji razmnožavanje loših bakterija.

Reguliše nivo šećera u krvi

Zbog visokog nivoa proteina i vlakana u grašku, oni mogu igrati značajnu ulogu u posredovanju glikemijskog odgovora organizma. Hrana bogata vlaknima usporava apsorpciju ugljenih hidrata, što znači sporo, stabilnije povećanje šećera u krvi, umesto naglog skoka.

Protein je važan za stabilizaciju nivoa šećera u krvi, posebno za one sa dijabetesom tipa 2. Grašak takođe sadrži vitamine A, D, C i K, kao i magnezijum, koji su se pokazali korisnim u regulisanju šećera u krvi i podržavanju zdravog nivoa šećera u krvi. Pored održavanja zdravog nivoa šećera u krvi, grašak ima nizak glikemijski indeks.

Najzdravija starinska zaprška ne sadrži brašno, ne opterećuje stomak i ne dodaje prazne kalorije. Zgusne jelo prirodno, poboljša ukus i čuva vaše zdravlje.

