Najzdravija zaprška bez ulja i brašna, po receptima naših baka, idealna za svako kuvano jelo

Umesto klasične zaprške, koristite deo povrća ili mahunarki kada želite da zgusnete jelo. Ovo je najzdravija zaprška bez ulja i brašna.

Umesto klasične zaprške, koristite druge načine zgušnjavanja jela. Ovo je najzdravija zaprška bez ulja i brašna.

Najzdravija zaprška

Svakako je dobro da se hidrirate i uz pomoć hrane, jer mnoge namirnice sadrže veliki procenat vode, zato je dobro jesti dosta voća i povrća, ali nemojte zaboraviti i nešto „na kašiku“. Ovakvo jelo može biti nabijeno kalorijama zbog standardne zaprške od brašna.

Zaprška dodaje jelu kalorije iz masti. Negativna strana zaprške je što njome obogaćujemo jelo kalorijama koje najvećim delom potiču iz masti. Takođe, jelo napravljeno sa zaprškom teže se vari nego isto jelo u koje nije dodana zaprška.

Prilikom prženja na ulju na visokoj temperaturi molekuli skroba postaju obavijeni uljem i sistem za varenje se mora mučiti kako bi ih razgradio. Zbog toga zaprška kod nekih osoba može izazvati probavne smetnje poput nadutosti, tegoba u želucu, proliva i slično.

Zdrave zaprške od povrća i žitarica

Umesto klasične zaprške može se uzeti deo povrća ili mahunarki iz jela koje želimo ugustiti, propasirati ga i vratiti ga nazad u šerpu.

Ova je metoda pogodna za pripremu variva od pasulja. Gustinu može dati i raskuvano povrće sa skrobom poput krompira ili šargarepe, tako što se narendaju i dodaju u jelo prilikom kuvanja. Tako ćete jelo zgusnuti bez ulja i brašna.

Za variva su odlične i žitarice poput pirinča, ječma i prosa koje puštaju sluz. Kao zgušnjivač jela mogu poslužiti i zobene pahuljice i mekinje koje se raskuvaju u jelu. Osim željene gustine, zobene pahuljice i mekinje će jela obogatiti i korisnim prehrambenim vlaknima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com