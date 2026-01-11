Najzdravija zaprška na svetu: Umesto brašna samo dodajte jednu stvar – zgusne i pojača ukus

Najzdravija zaprška bez brašna: zgusne jelo, ne goji, ne nadima i ne opterećuje varenje – idealna za jela „na kašiku“.

Najzdravija zaprška na svetu – ovaj način je zdraviji, jeftiniji i ne goji, samo umesto brašna dodajte jednu stvar koja zgusne i pojača ukus.

Važno je da se hidrirate i kroz hranu – mnoge namirnice sadrže visok procenat vode. Zato je korisno jesti dosta svežeg voća i povrća, ali ne zaboravite ni topla jela „na kašiku“ koja greju i hrane. Upravo tu dolazi do izražaja najzdravija zaprška – ona koja ne sadrži brašno, ne opterećuje stomak i ne dodaje prazne kalorije.

Važno je da se hidrirate i kroz hranu – voće, povrće i topla jela „na kašiku“ pomažu u tome. Ali upravo ta jela često kriju kalorijsku zamku: klasična zaprška od brašna.

Dodaje prazne kalorije iz masti i otežava varenje. Jelo sa zaprškom se sporije vari i može izazvati osećaj težine.

Prženje na ulju stvara skrob obavijen masnoćom, što otežava razgradnju. Kod osetljivijih osoba to može izazvati nadutost, nelagodnost ili proliv.

Zdrave zaprške od povrća i žitarica

Umesto klasične zaprške može se uzeti deo povrća ili mahunarki iz jela koje želimo ugustiti, propasirati ga i vratiti ga nazad u šerpu. Ova je metoda pogodna za pripremu variva od pasulja. Gustinu može dati i raskuvano povrće sa skrobom poput krompira ili šargarepe, tako što se narendaju i dodaju u jelo prilikom kuvanja.

Za variva su odlične i žitarice poput pirinča, ječma i prosa koje puštaju sluz. Kao zgušnjivač jela mogu poslužiti i zobene pahuljice i mekinje koje se raskuvaju u jelu. Osim željene gustine, zobene pahuljice i mekinje će jela obogatiti i korisnim prehrambenim vlaknima.

Preporuka za ovakvo jelo je kuvani grašak, a evo koliko je zdrav i kako deluje na organizam.

Možda ste kao dete mrzeli grašak ali možda je ipak vaša mama znala nešto više o ovom malom povrću i zbog toga vas je terala da ga jedete. Grašak je bogat vitaminima, mineralima i ima visok sadržaj proteina i vlakana.

U stvari, grašak sadrži gotovo sve neophodne minerale i vitamine. Možda ćete se iznenaditi kada saznate da jedna šolja graška ima 8,5 grama proteina, što je više nego dvostruko više proteina od kašike putera od kikirikija. Šoljica kuvanog graška takođe ima 9 grama vlakana, čime vam pomaže da se osećate sito.

Odličan je antioksidant

Zajedno sa visokim nivoom hranljivih materija, grašak je izuzetno bogat proteinima, što ga čini jednim od najboljih biljnih izvora proteina. Visoki nivoi proteina nude brojne prednosti. Protein pomaže u poboljšanju mišićne snage i zdravlja kostiju i igra značajnu ulogu u održavanju zdrave težine pomažući u kontroli apetita.

Grašak takođe ima visok sadržaj vlakana, što takođe pomaže u kontroli apetita. Osim toga, grašak je bogat i fenolnim jedinjenjima, koji su prirodni antioksidanti koji štite organizam od bolesti poput raka i drugih zapaljenskih bolesti.

Za zdravlje srca i krvnih sudova

Postoje brojni razlozi zbog kojih grašak može pomoći u održavanju zdravlja srca: jedan od njih je velika količina vlakana. Pokazalo se da hrana bogata vlaknima poboljšava nivo lipida u serumu, kao i da smanjuje krvni pritisak i upalu. Sadržaj minerala u grašku, uključujući kalijum, magnezijum i kalcijum, takođe podržava zdravi krvni pritisak. Osim toga, grašak sadrži vitamin C, karoteonoide i flavonole koji takođe podržavaju zdravlje srca.

Odličan za probavu

Visok sadržaj vlakana u grašku je velika prednost za zdravlje probavnog sistema. Vlakna pomažu u održavanju rasta zdravih bakterija u vašim crevima, što zauzvrat pomaže da se smanji razmnožavanje loših bakterija.

Reguliše nivo šećera u krvi

Zbog visokog nivoa proteina i vlakana u grašku, oni mogu igrati značajnu ulogu u posredovanju glikemijskog odgovora organizma. Hrana bogata vlaknima usporava apsorpciju ugljenih hidrata, što znači sporo, stabilnije povećanje šećera u krvi, umesto naglog skoka.

Protein je važan za stabilizaciju nivoa šećera u krvi, posebno za one sa dijabetesom tipa 2. Grašak takođe sadrži vitamine A, D, C i K, kao imagnezijum, koji su se pokazali korisnim u regulisanju šećera u krvi i podržavanju zdravog nivoa šećera u krvi. Pored održavanja zdravog nivoa šećera u krvi, grašak ima nizak glikemijski indeks.

Najzdravija zaprška ne sadrži brašno, ne opterećuje stomak i ne dodaje prazne kalorije. Zgusne jelo prirodno, poboljša ukus i čuva vaše zdravlje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com