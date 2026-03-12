Najzdravija zaprška: Umesto brašna dodajte ovu namirnicu, zgusnuće odmah jelo i poboljšati ukus

Dobro je jesti dosta voća i povrća, ali nemojte zaboraviti i nešto „na kašiku“. Najzdravija zaprška pravi se od povrća ili žitarica.

Dobro je da se hidrirate i uz pomoć hrane, jer mnoge namirnice sadrže veliki procenat vode, zato je dobro jesti dosta voća i povrća, ali nemojte zaboraviti i nešto „na kašiku“.

Međutim, ovakvo jelo može biti nabijeno kalorijama zbog standardne zaprške od brašna. A najzdravija zaprška pravi se bez brašna.

Dodaje jelu kalorije iz masti. Negativna strana zaprške je što njome obogaćujemo jelo kalorijama koje najvećim delom potiču iz masti. Takođe, jelo napravljeno sa zaprškom teže se vari nego isto jelo u koje nije dodana zaprška.

Prilikom prženja na ulju na visokoj temperaturi molekuli skroba postaju obavijeni uljem i sistem za varenje se mora mučiti kako bi ih razgradio. Zbog toga zaprška kod nekih osoba može izazvati probavne smetnje poput nadutosti, tegoba u želucu, proliva i slično.

Zdrave zaprške od povrća i žitarica

Umesto klasične zaprške može se uzeti deo povrća ili mahunarki iz jela koje želimo ugustiti, propasirati ga i vratiti ga nazad u šerpu. Ova je metoda pogodna za pripremu variva od pasulja. Gustinu može dati i raskuvano povrće sa skrobom poput krompira ili šargarepe, tako što se narendaju i dodaju u jelo prilikom kuvanja.

Za variva su odlične i žitarice poput pirinča, ječma i prosa koje puštaju sluz. Najzdravija zaprška i kao zgušnjivač jela mogu poslužiti i zobene pahuljice i mekinje koje se raskuvaju u jelu. Osim željene gustine, zobene pahuljice i mekinje će jela obogatiti i korisnim prehrambenim vlaknima.

Preporuka za ovakvo jelo je kuvani grašak, a evo koliko je zdrav i kako deluje na organizam.

Možda ste kao dete mrzeli grašak ali možda je ipak vaša mama znala nešto više o ovom malom povrću i zbog toga vas je terala da ga jedete. Grašak je bogat vitaminima, mineralima i ima visok sadržaj proteina i vlakana.

U stvari, grašak sadrži gotovo sve neophodne minerale i vitamine. Možda ćete se iznenaditi kada saznate da jedna šolja graška ima 8,5 grama proteina, što je više nego dvostruko više proteina od kašike putera od kikirikija. Šoljica kuvanog graška takođe ima 9 grama vlakana, čime vam pomaže da se osećate sito.

Odličan je antioksidant

Zajedno sa visokim nivoom hranljivih materija, grašak je izuzetno bogat proteinima, što ga čini jednim od najboljih biljnih izvora proteina. Visoki nivoi proteina nude brojne prednosti. Protein pomaže u poboljšanju mišićne snage i zdravlja kostiju i igra značajnu ulogu u održavanju zdrave težine pomažući u kontroli apetita.

Grašak takođe ima visok sadržaj vlakana, što takođe pomaže u kontroli apetita. Osim toga, grašak je bogat i fenolnim jedinjenjima, koji su prirodni antioksidanti koji štite organizam od bolesti poput raka i drugih zapaljenskih bolesti.

Za zdravlje srca i krvnih sudova

Postoje brojni razlozi zbog kojih grašak može pomoći u održavanju zdravlja srca: jedan od njih je velika količina vlakana. Pokazalo se da hrana bogata vlaknima poboljšava nivo lipida u serumu, kao i da smanjuje krvni pritisak i upalu. Sadržaj minerala u grašku, uključujući kalijum, magnezijum i kalcijum, takođe podržava zdravi krvni pritisak. Osim toga, grašak sadrži vitamin C, karoteonoide i flavonole koji takođe podržavaju zdravlje srca.

Odličan za probavu

Visok sadržaj vlakana u grašku je velika prednost za zdravlje probavnog sistema. Vlakna pomažu u održavanju rasta zdravih bakterija u vašim crevima, što zauzvrat pomaže da se smanji razmnožavanje loših bakterija.

Reguliše nivo šećera u krvi

Zbog visokog nivoa proteina i vlakana u grašku, oni mogu igrati značajnu ulogu u posredovanju glikemijskog odgovora organizma. Hrana bogata vlaknima usporava apsorpciju ugljenih hidrata, što znači sporo, stabilnije povećanje šećera u krvi, umesto naglog skoka.

Protein je važan za stabilizaciju nivoa šećera u krvi, posebno za one sa dijabetesom tipa 2. Grašak takođe sadrži vitamine A, D, C i K, kao i magnezijum, koji su se pokazali korisnim u regulisanju šećera u krvi i podržavanju zdravog nivoa šećera u krvi. Pored održavanja zdravog nivoa šećera u krvi, grašak ima nizak glikemijski indeks.

