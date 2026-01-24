Najzdraviji starinski doručak bio nekada sirotinjska hrana: dodajte mu samo 1 namirnicu, napravićete najukusniji obrok na svetu (video)

Tradicionalno jelo sa naših prostora, a nekada je važio sa „sirotinjsku hranu“. To je najzdraviji starinski doručak, a kad mu dodate i ovu namirnicu napravićete nezaboravan obrok.
Kačamak je tradicionalno jelo sa naših prostora, a nekada je važio sa „sirotinjsku hranu“. Vremena su se promenila i kačamak je danas rado viđen gost na trpezi, jer se brzo sprema, veoma je zdrav i ukusan.
Recept za ovo jelo je vrlo jednostavan i pre svega ekonomičan, a tradicionalni način pripreme je promenjen samo sa jednom namirnicom – maslacem.
Maslac kačamaku daje posebnu notu i verujemo da će vam se kombinacija ukusa veoma dopasti.
Sastojci za najzdraviji starinski doručak:
- 4 šolje vode
- 1 kašičica soli
- 1 šolja žutog kukuruznog brašna
- 3 kašike maslaca
Priprema:
U šerpu stavite vodu i dodajte so, pa ostavite vodu da proključa.
Kada voda proključa, polako, sve vreme mešajući, sipajte kukuruzno brašno.
Smanjite temperaturu i sve vreme mešajte dok voda ne ispari, a brašno se dovoljno ne zgusne.
Šerpu sklonite s vruće ringle, pa dodajte maslac i sve dobro promešajte.
Kačamak služite topao sa mladim sirom ili kiselim mlekom.
