Napisan pre više od 100 godina: Starinski recept za ajvar posvađao internet zbog glavnog sastojka!

Ajvar je specijalitet balkanske kuhinje napravljen od crvene paprike.

Ipak, u receptu iz 1915. crvene paprika uopšte nema.

Prenosimo vam recept za „srpski ajvar“, navodno objavljen 1915. u ratnom kuvaru.

„Uzmi tri poveća modra patlidžana, meti ih na jaku žeravicu da se peku – sad uzmi 4 zelene paprike – babure i ispeci ih na ploči od ognjišta. Kad bude to pečeno, paprike meti u hladnu vodu, a patlidžan oljušti, ali pazi da meso od patlidžana ostane čisto.

Uzmi paprike i skini gornju kožu, meti paprike i patlidžan u drvenu stupu, u kom je već utučeno 3-4 češlja bela luka, sve to zajedno dobro utuci sa drvenim tučkom, da bude podjednako sitno, saspi u činiju i dodaj tri-četiri glavice na trenici istrvena luka, osoli, sirćetom okiseli, meti tri četiri kašike fina zejtina, dobro sve to izmešaj, preli još malo zejtinom i nosi na sto.

Ovako zgotovljen ajvar može se na hladovini održati više dana.“

A po kom receptu se u vašoj kući sprema ajvar?

