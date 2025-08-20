Napravite kisele krastavčiće ukusnije od kupovnih: Važna je vrsta sirćeta, a ovaj trik je ključan da budu hrskavi

Na zimnicu utiču razni faktori kao što su temperatura i higijena, pa je veoma važno da budete pažljivi tokom celog procesa kako biste osigurali da hrana bude kvalitetna i bezbedna za jelo.

Evo nekoliko saveta i trikova za pripremu kiselih krastavaca a koji će učiniti da zimnica duže traje i ne samo to, da bude još ukusnija.

1. Izbor

Birajte male, čvrste i sveže krastavčiće. Najbolje su sorte koje se koriste za kiseljenje, kao što su oni za turšiju ili kornišoni.

2. Priprema

Pre pravljenja zimnice, krastavčiće dobro operite i osušite. Ako su preveliki, možete ih iseći na pola ili kolutove.

3. Sterilne tegle i poklopci

Tegle i poklopci moraju biti potpuno sterilni kako bi se sprečila kontaminacija. Operite ih toplom vodom i sapunom, pa ih sterilizujte ključalom vodom ili u pećnici na niskoj temperaturi.

4. Koristite kvalitetno sirće i so

Koristite belo vinsko ili jabukovo sirće da biste spremili najukusnije kisle krastavčiće. Takođe, koristite morsku so ili konzervans bez joda.

5. Aromatični dodaci

Ako volite dodajte aromatične začine kao što su beli luk, seme estragona, korijander, peršun ili mirođiju za bogatiji ukus.

6. Natapanje za hrskavost

Krastavčiće natopite u hladnoj vodi i ostavite ih 2-3 sata pre kiseljenja. Ovo će pomoći da zadrže hrskavost.

7. Pravilan raspored u teglama

Krastavčiće složite čvrsto u tegle kako bi se izbegle praznine i smanjila mogućnost kontaminacije. Takođe, ostavite malo prostora iznad krastavčića za tečnost.

8. Tečnost za kiseljenje

Napravite rastvor sirćeta, soli, vode i začina pre nego što prelijete krastavčiće. Onda tu tečnost ulijte preko krastavčića, ostavljajući oko 1 cm prostora do vrha tegle.

9. Uklonite vazduh

Nakon što prelijete tečnost, protresite tegle kako biste uklonili eventualne mehuriće vazduha. To će pomoći da se spreči kvarenje.

10. Čuvanje na hladnom i tamnom mestu

Nakon što zatvorite tegle, stavite ih na hladno i tamno mesto, kao što su podrum ili frižider. Kiseli krastavčići će biti spremni za jelo nakon nekoliko nedelja, ali će biti najbolji nakon nekoliko meseci.

(Stvar ukusa)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com