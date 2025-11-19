Napravite pire krompir kao iz restorana – mnogi greše kad dodaju mleko, a evo u čemu je caka.

Pire krompir u restoranima se veoma razlikuje od domaćeg, a ne radi se samo o tome kako je serviran i što nema nijednu grudvicu. Obično sadrži i neki tajni sastojak koji vam profesionalni kuvari nikada ne bi otkrili, a koji mu daje „šmek“…

Na društvenoj mreži TikTok naići ćete na pregršt saveta o tome kako da pripremite jaja, meso, picu i neka od najprostijih jela, među kojima je i pire krompir.

„Food blogerka“ Elena Golutsova, pobednica jednog kulinarskog takmičenja u Rusiji, podelila je jedan od svojih trikova za jelo bez premca.

Da bi pire bio kremast poput maslaca, neophodno je osušiti krompir nakon kuvanja, a zatim ga pritisnuti kroz sito. Na ovaj način će jelo biti još kompaktnije. Nakon toga, potrebno je dodati ne hladno (kao što svi obično rade), već vruće kuvano mleko i umutiti smesu. Možete to da uradite mikserom, ručno ili u blenderu. Mućenje će jelo „obogatiti“ vazduhom, što će ga učiniti vazdušastijim i „lakšim“.

Osim toga, na ovaj način će pire postati za nekoliko nijansi svetliji od onog koji nije bio umućen. Još jedna tajna iskusne kuvarice je da rastopi puter pre nego što ga doda u krompir.

