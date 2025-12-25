Napravite pomfrit baš kao iz Mekdonaldsa: Tajna je u ovom posebnom sastojku koji se dodaje pre prženja

Pomfrit kupljen u restoranima poput Mekdonaldsa ima mnogo bolji ukus. Uz ovaj savet, zadržaće oblik i boju, a ukus će biti prosto savršen.

Većina ljudi ne podržava jedenje brze hrane, a svi znamo da takvu hranu ne treba jesti svaki dan.

Istovremeno, ne može se osporiti da restorani brze hrane prave zaista odličan pomfrit.kao nešto slično pripremiti kod kuće? Isprobajte ovaj jednostavan trik.

Možete li da odolite pomfritu iz Mekdonaldsa?

Čak i pristalice zdrave ishrane pomfrit spremaju bar od slatkog krompira ili drugog povrća, kako bi se s vremena na vreme prepustili tom popularnom i savršenom ukusu. Klasičan pomfrit je jednostavno najbolji, uprkos mastima i velikoj količini soli. Za mnoge, onaj iz Mekdonaldsa je najbolji.

Pomfrit kupljen u restoranima poput Mekdonaldsa ima mnogo bolji ukus nego onaj koji pripremamo kod kuće. Ako želite da dobijete originalan ukus ovog jela pročitajte tekst do kraja i saznajte u čemu je caka.

Napravite sami pomfrit

Ako želite da uživate, svakako nemojte kupovati razne smrznute poluproizvode. Natopljeni su vodom i neće se dobro iseći.

Napravite sami pomfrit kod kuće. Izaberite lep krompir, očistite ga i isecite na već dobro poznat oblik. Nije teško i ne zahteva mnogo vremena.

Sirće i malo skroba

Hajde sada da pomfrit dignemo na viši nivo. Pripremite hladnu vodu i sipajte u nju malo sirćeta. Zatim dodajte iseckani pomfrit i ostavite da odstoji nekoliko minuta. Ovaj postupak garantuje da će pomfrit zadržati lep oblik i da će krompir imati pravu strukturu tokom prženja.

Potom, izvadite pomfrit i dobro ga osušite, ne želite da u njemu ostane tečnosti.

Sada na red dolazi sledeći trik:

Stavite krompir u činiju, pospite po njemu malo kukuruznog skroba i promešajte ga dobro. Skrob će ojačati njegovu konzistenciju i ispržiće se mnogo bolje, dobićete veću hrskavost i zlatnu boju.

Nakon toga spreman je za vrelo ulje.

