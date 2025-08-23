Napravite posno testo „ludo kao struja“, idealno za posne kiflice, druga slana ili slatka peciva

Znamo koliko je ludo testo zgodno da ga napravite i koristite kad vam zatreba. A sada smo na jednom blogu otkrili recept za posno ludo testo i odmah su nam zamirisale posne kiflice i buhtle sa džemom, zato našu pekarsku impresiju delimo sa vama.

Ovaj recept je odličan i pravo je rešenje kad vam treba posan doručak ili večera kad poželite da napravite posnu pitu, picu ili lepinje.

Testo je ukusno i vrlo jednostavno se priprema, a pogodno je i za slana ili slatka peciva.

Potrebno je:

1 kg brašna

50 g kvasca

1 kesica praška za pecivo

600 ml tople vode

100 ml ulja

kašika šećera

2 kašičice soli

Kako se priprema

Pomešati brašno, so i prašak za pecivo pa u sredini rukom napraviti udubljenje u koje izdrobimo kvasac. Preko kvasca sipati šećer pa dodati vodu i ulje i zamesiti testo, posno ludo testo

Ako želite da odmah koristite testo odvojite koliko vam treba pa ostavite da naraste pre upotrebe. Ako vam ne treba odmah onda testo stavite u nauljenu kesu koju zatvorite, stavite u činiju pa u frižider.

Testo može stajati u frižideru tri-četiri dana. Kad vam treba izvadite ga iz frižidera. Ono je u kesi, naravno, naraslo.

Izručite ga na pobrašnjenu površinu.

Razvaljajte ga oklagijom. Ako se lepi pospite sa malo brašna. Secite oblike u zavisnosti sta pravite. Ja sam pravila listiće – lepinjice pa sam sekla pravougaonike.

U dubljoj šerpici ugrejati ulje visine 2-3 cm pa pržiti lepinjice da porumene sa obe strane.

Pržene služite uz jogurt, kisrlo mleko, kajmak, pavlaku, a mogu se mazati i sa džemom ili kremom.

