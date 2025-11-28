Napravite sami kačkavalj kod kuće – toliko lako da ga više nikada nećete kupovati

Ako ste ikada kupili kačkavalj i pomislili da nema ni miris ni ukus koji pamtite, vreme je da probate nešto drugačije. Napravite sami kačkavalj kod kuće – jednostavno je, štedi novac i vraća toplinu domaće kuhinje.
Zaboravite na industrijske varijante koje često sadrže aditive, emulgatore i veštačke arome. Kada napravite domaći kačkavalje, dobijate proizvod koji je čist, ukusan i prilagođen vašem ukusu. Ne treba vam specijalna oprema – samo volja, osnovni sastojci i malo strpljenja. A rezultat? Sir koji miriše na domaćinstvo, tradiciju i ono „nešto“ što se ne može kupiti.
Recept za domaći kačkavalj
Sastojci:
- 5 litara svežeg mleka (najbolje domaćeg)
- 1 kašičica sirila (može se nabaviti u apotekama ili specijalizovanim radnjama)
- 1 kašika soli
- Gaza ili cediljka
Priprema:
1. Zagrejte mleko – sipajte mleko u šerpu i zagrejte ga do oko 35–37°C.
2. Dodajte sirilo – umešajte sirilo u mleko i ostavite da odstoji 30 minuta dok se ne stvore grudvice.
3. Izdvojite sirnu masu – kada se mleko zgruša, pažljivo odvojite sirnu masu od surutke.
4. Cedite i oblikujte – stavite masu u gazu ili cediljku, pritisnite da izađe višak tečnosti i oblikujte u kalup.
5. Posolite – pospite solju sa svih strana i ostavite da odstoji nekoliko sati.
6. Sušenje i zrenje – ostavite sir na suvom i prozračnom mestu da se suši i sazreva. Za blaži ukus probajte ga nakon 3–5 dana, a za punu aromu ostavite 2–3 nedelje.
Rezultat je elastičan, mirisan kačkavalj koji možete koristiti u sendvičima, salatama ili kao glavno jelo uz domaći hleb.
Praktični trikovi za savršen domaći kačkavalj
- Koristite domaće mleko – daje puniji ukus.
- Ako nemate sirilo, probajte sa limunovim sokom ili sirćetom.
- Dodajte začine poput bibera, origana ili sušenog belog luka.
- Eksperimentišite sa dužinom zrenja – mlađi sir je mekši, stariji intenzivniji.
Koliko zaista štedite kada pravite sir kod kuće
Prosečna porodica u Srbiji mesečno potroši oko 2.000 dinara na kačkavalj. Domaćom proizvodnjom trošak se može smanjiti i do 50%, a nutritivna vrednost ostaje ista – bez aditiva i konzervansa.
Najčešća pitanja o domaćem kačkavalju
1. Koliko dugo može da stoji domaći kačkavalj?
– U frižideru do dve nedelje, a ako se dobro osuši i duže.
2. Da li je potreban poseban kalup?
– Ne, dovoljna je cediljka i gaza.
3. Može li se praviti od kupovnog mleka?
– Da, ali domaće mleko daje bolji ukus.
Vaš sir, vaš ponos – probajte već danas
Kada sami napravite kačkavalj kod kuće, dobijate proizvod bez aditiva, punog ukusa i topline doma. Odvojite malo vremena i otkrijte koliko je lako biti majstor svog ukusa – krenite već danas i obogatite svoju trpezu domaćim kačkavaljem.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com