Napravite sami kačkavalj kod kuće – toliko lako da ga više nikada nećete kupovati

Napravite sami kačkavalj kod kuće – jednostavan recept, koraci i saveti za savršen domaći sir bez aditiva i uz veliku uštedu.

Ako ste ikada kupili kačkavalj i pomislili da nema ni miris ni ukus koji pamtite, vreme je da probate nešto drugačije. Napravite sami kačkavalj kod kuće – jednostavno je, štedi novac i vraća toplinu domaće kuhinje.

Zaboravite na industrijske varijante koje često sadrže aditive, emulgatore i veštačke arome. Kada napravite domaći kačkavalje, dobijate proizvod koji je čist, ukusan i prilagođen vašem ukusu. Ne treba vam specijalna oprema – samo volja, osnovni sastojci i malo strpljenja. A rezultat? Sir koji miriše na domaćinstvo, tradiciju i ono „nešto“ što se ne može kupiti.

Recept za domaći kačkavalj

Sastojci:

5 litara svežeg mleka (najbolje domaćeg)

1 kašičica sirila (može se nabaviti u apotekama ili specijalizovanim radnjama)

1 kašika soli

Gaza ili cediljka

Priprema:

1. Zagrejte mleko – sipajte mleko u šerpu i zagrejte ga do oko 35–37°C.

2. Dodajte sirilo – umešajte sirilo u mleko i ostavite da odstoji 30 minuta dok se ne stvore grudvice.

3. Izdvojite sirnu masu – kada se mleko zgruša, pažljivo odvojite sirnu masu od surutke.

4. Cedite i oblikujte – stavite masu u gazu ili cediljku, pritisnite da izađe višak tečnosti i oblikujte u kalup.

5. Posolite – pospite solju sa svih strana i ostavite da odstoji nekoliko sati.

6. Sušenje i zrenje – ostavite sir na suvom i prozračnom mestu da se suši i sazreva. Za blaži ukus probajte ga nakon 3–5 dana, a za punu aromu ostavite 2–3 nedelje.

Rezultat je elastičan, mirisan kačkavalj koji možete koristiti u sendvičima, salatama ili kao glavno jelo uz domaći hleb.

Praktični trikovi za savršen domaći kačkavalj

Koristite domaće mleko – daje puniji ukus.

Ako nemate sirilo, probajte sa limunovim sokom ili sirćetom.

Dodajte začine poput bibera, origana ili sušenog belog luka.

Eksperimentišite sa dužinom zrenja – mlađi sir je mekši, stariji intenzivniji.

Koliko zaista štedite kada pravite sir kod kuće

Prosečna porodica u Srbiji mesečno potroši oko 2.000 dinara na kačkavalj. Domaćom proizvodnjom trošak se može smanjiti i do 50%, a nutritivna vrednost ostaje ista – bez aditiva i konzervansa.

Najčešća pitanja o domaćem kačkavalju

1. Koliko dugo može da stoji domaći kačkavalj?

– U frižideru do dve nedelje, a ako se dobro osuši i duže.

2. Da li je potreban poseban kalup?

– Ne, dovoljna je cediljka i gaza.

3. Može li se praviti od kupovnog mleka?

– Da, ali domaće mleko daje bolji ukus.

Vaš sir, vaš ponos – probajte već danas

Kada sami napravite kačkavalj kod kuće, dobijate proizvod bez aditiva, punog ukusa i topline doma. Odvojite malo vremena i otkrijte koliko je lako biti majstor svog ukusa – krenite već danas i obogatite svoju trpezu domaćim kačkavaljem.

