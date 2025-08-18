Narašće kao ludo i bez kvasca za samo 15 minuta: Dodajte testu samo jedan sastojak i biće još ukusnije

Ako ste početnik u kuhinji ili vam pak testa ne ispadaju onako kako želite, nekoliko saveta i jedan tajni sastojak pomoći će vam da vam testo fino naraste i da bude veoma ukusno.

Pravljenje kiflica, peciva nam uvek oduzme dosta vremena jer moramo da čekamo da testo naraste. Ali, iskusne domaćice imaju rešenje i za to. Od ovog testa za koje vam je potrebno samo 15-ak minuta možete da pripremite pice, pite, peciva, kolače, kiflice…

Potrebno je:

600 grama brašna;

300 ml vode;

200 g maslaca ili margarina;

1 jaje;

1 kašika sirćeta;

pola kašike soli.

Priprema:

Brašno prosejati. U posebnoj činiji pomešati vodu, sirće, so i jaje. Dobro izmešati. Zatim dodajte brašno i umesite testo. Testo mora biti elastično i takvo da se ne lepi za ruke.

Stavite testo na sto posut brašnom i podelite ga na dva dela. Prvi deo razvijte što je moguće tanje, na oko 3 milimetra debljine.

Margarin, takođe podelite na dva dela. Prvo testo premažite sa polovinom margarina.

Zatim isto uradite sa drugim testom pa ga preklopite preko prvog dela testa. Uvaljajte testo u rolat. Zatim rolat savijte u oblik puža. Puž od testa stavite u kesu i ostavite u frižider na 15 minuta, a može i duže.

Kada testo izvadite iz frižidera, ponovo ga razvijte pa složite u oblik pravougaonika. Od dobijenog testa pravite željena peciva.

