Naše bake su uvek dodavale ovaj 1 sastojak u testo za krofne: Zato uvek ispadnu mekane i nikad ne upijaju ulje

Naše bake su uvek dodavale ovaj 1 tajni sastojak u testo za krofne – zato uvek ispadnu mekane i nikad ne upijaju ulje.

Krofne nas podsećaju na detinjstvo, kada su nas bake dočekivale sa toplim i slatkim pecivom koje je mirisalo već sa ulaznih vrata.

Mekane i vazdušaste svima su omiljene. Njihova jedina mana je što se prže u dosta ulja, pa mogu da budu masne.

Naime, ako dodate prašak za pecivo ili sodu bikarbonu u testo, ono neće upiti ulje. Ali i za ovaj trik većina domaćica zna. Takođe, ono mora da bude dobro zagrejano, jer tako testo neće upiti višak.

Postoji još jedan magični sastojak za koji mnogi ne znaju, a to je alkohol koji se dodaje u testo.

Ako dodate samo kašiku nekog jačeg alkohola (npr. votke ili konjaka) rezultat će biti savršen. Testo za krofne onda neće upiti ulje uz ovaj sastojak, a biće vazdušasto i mekano, piše Stvar ukusa.

