Naše bake su znale najbolji trik za čuvanje luka: Ovako ostaje svež mesecima

Pravilno čuvanje luka oduvek je bila osnovna veština u svakom domaćinstvu. Naše bake su znale kako da luk sačuvaju mesecima, a da ne zavise od frižidera ili nekih posebnih uslova.

Dok mi danas često bacamo namirnice čim malo puste klicu ili omekšaju, one su u ostavama uvek imale spremne zalihe. Tajna je bila u jednostavnim navikama koje su sprečavale da se povrće pokvari i propadne pre vremena.

Umesto da luk bacate u plastične kese gde se lako potpari i navuče buđ, isprobajte ove proverene cake. Vaše zalihe će ostati čvrste i zdrave.

Zlatna pravila za efikasno čuvanje luka

Da bi luk ostao u vrhunskom stanju, morate mu obezbediti uslove kao u hladnoj ostavi. Evo kako da lako sačuvate kvalitet:

Poboljšajte protok vazduha

Luk mora da „diše“. Koristite mrežaste vreće ili stare najlon čarape za skladištenje.

Držite ga dalje od krompira

Ovo je česta greška. Krompir ispušta vlagu koja ubrzava kvarenje luka.

Pronađite mračno mesto

Svetlost podstiče klijanje, zato ga držite u tamnom delu kuhinje ili podruma.

Kontrolišite vlažnost

Suva sredina je ključna. Birajte mesto gde temperatura ne varira tokom dana.

Redovno proveravajte zalihe

Jedna mekana glavica može da ugrozi ostale. Sklonite je na vreme.

Gde je najbolje čuvati luk u kući

Osim osnovnih pravila, lokacija je najvažnija. Najbolje mesto za luk je tamna, provetrena ostava ili garaža gde temperatura ne prelazi 15 stepeni.

Izbegavajte fioke ispod sudopere, jer je tu često previše vlažno zbog cevi. Ako nemate ostavu, drvena korpa na polici u hodniku je odličan izbor. Bitno je da luk ne stoji direktno na betonu, već na drvenoj podlozi ili kartonu koji će upiti višak vlage.

Važno je napomenuti da se mladi luk ne čuva na isti način. On zahteva frižider i treba ga iskoristiti u roku od nekoliko dana.

Za crni i crveni luk, cirkulacija vazduha je jedina garancija da ljuska neće postati mekana.

Ako primetite da se pojavljuju klice, to je znak da je prostorija previše topla ili osvetljena. Premestite ga na hladnije mesto i potražite glavice koje su možda već počele da kvare ostatak zaliha.

Cake koje prave razliku

Tradicionalno pletenje venaca ostaje vrhunski metod. Ovako poređane glavice imaju stalan kontakt sa vazduhom, što ih štiti od buđi. Ako niste vešti u pletenju, drvene gajbice su odlična zamena.

Nikada ne perite luk pre odlaganja. Vlaga na ljusci je siguran put ka brzom truljenju.

Kada kupujete luk na pijaci, birajte samo one glavice koje imaju suvu ljusku i čvrst koren. To je prvi preduslov da zalihe ostanu zdrave.

Uštedite novac uz mudrost baka

Najjednostavnija rešenja su često i najefikasnija. Primenom ovih saveta smanjićete bacanje hrane i uštedeti novac. Pravilno skladišten luk zadržava svoju aromu i pun kvalitet, što će svaki vaš ručak učiniti boljim.

Prestanite da kupujete namirnice na nedeljnom nivou. Vratite se proverenim metodama koje zaista rade posao i uživajte u domaćoj hrani bez nepotrebnog bacanja.

