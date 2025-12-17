Tradicionalni specijalitet sa Kosova i Metohije – naši preci su ga često jeli za doručak.

Naši preci su jeli ovaj doručak – starinski recept koji su svi zaboravili, toliko je ukusan da se prosto topi u ustima!

Filija je tradicionalni specijalitet sa Kosova i Metohije, slana pita napravljena od slojeva tankog testa premazanog filom od kajmaka.

Naši preci su voleli da ga jedu za doručak.

Ova pita je vrlo prilagodljiva kada su sastojci u pitanju, pa se često obogaćuje dodatkom sira, spanaća ili drugih sastojaka prema ukusu, prenosi danas.rs.

Zbog specifične tehnike pripreme, filija je dobila nadimak „torta od testa“. Ovo domaće jelo jedinstvenog i bogatog ukusa idealno je za obilan doručak, brzu užinu ili laganu večeru. Filija se može servirati i topla i hladna, a evo kako je možete lako pripremiti kod kuće:

Sastojci:

– 500 g brašna

– 500 ml vode

– 2 kašičice soli

– 200 g kajmaka

– sir, po želji

Priprema:

Za početak, zamesite testo od brašna, vode i soli, koje treba da bude malo gušće od onog za palačinke.

Rernu uključite na najvišu temperaturu, rešetku podignite na najvišu poziciju, odmah ispod gornjih grejača, a donje grejače isključite. Tepsiju za pečenje dobro podmažite, pa kutlačom sipajte testo i ravnomerno rasporedite (kao kad spremate palačinke), pa pecite dok ne porumeni. Važno je da sloj testa bude tanak, da bi ih bilo što više i da bi filija na kraju bila što hrskavija i ukusnija.

Izvadite iz rerne, premažite kajmakom, po želji dodajte i malo sira, i odmah preko toga prelijte novim slojem testa. Vratite u rernu da se ispeče, pa ponavljajte postupak sve dok imate sastojaka, s tim što poslednju koru ne treba da premazujete.

Pečenu filiju ostavite da se malo prohladi, pa secite na kocke željene veličine. Poslužite uz jogurt ili prilog po želji i uživajte!

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

