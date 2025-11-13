Ne bacaj stari hleb – evo kako ga pretvaraš u preukusnu večeru

Koliko puta si uhvatio sebe da bacaš stari hleb jer „nemaš šta s njim“? A onda ti zamiriše iz komšiluka – neko peče nešto domaće, toplo, poznato. E pa, sledeći put kad ti ostane bajat hleb, nemoj ga baciti. Pretvori ga u večeru koja miriše na detinjstvo.
Kako da od starog hleba napraviš večeru za pamćenje
Ovo je najjednostavniji i najukusniji recept sa starim hlebom – zapečeni složenac koji možeš prilagoditi onome što imaš u frižideru.
Osnovni sastojci:
- 4–5 kriški starog hleba
- 2 jaja
- 150 ml mleka ili jogurta
- 100 g sira (feta, kačkavalj, ili ostatak iz frižidera)
- Prstohvat origana, bibera, soli
- Malo maslaca ili ulja za podmazivanje
Priprema:
1. Hleb nareži na kockice i poređaj u podmazanu vatrostalnu posudu.
2. Umuti jaja, mleko i začine, pa prelij preko hleba.
3. Dodaj izmrvljen sir i lagano promešaj.
4. Peci 20 minuta na 200°C dok ne zamiriše i dobije zlatnu koricu.
Alternativa:
– Dodaj ostatke pečene piletine, povrće, ili čak malo ajvara za dodatni šmek.
– Umesto sira, koristi pavlaku i rendanu tikvicu za laganiju verziju.
Sve što te zanima pre nego što zapečeš
Kako da znam da je hleb još upotrebljiv?
– Ako nije plesniv i nije tvrd kao kamen, možeš ga iskoristiti – pečenje ga omekša.
Mogu li ovo spremiti unapred?
– Da! Pripremi sve ujutru, pokrij i ispeci uveče.
Koji sir je najbolji za ovaj recept?
– Feta daje slaninu, kačkavalj se lepo topi, a možeš kombinovati i ostatke.
Može li bez jaja?
– Može – koristi pavlaku ili biljno mleko sa malo brašna za vezivnost.
Šta uz ovo da poslužim?
– Jogurt, kiselo mleko ili sezonska salata su pun pogodak.
Stari hleb ne mora da završi u kanti. Uz ovaj jednostavan recept sa starim hlebom, dobijaš večeru koja greje i stomak i dušu. Miris iz rerne, zvuk korice pod kašikom, i onaj prvi zalogaj – sve to podseća da domaća kuhinja ne traži luksuz, već malo mašte i volje da se ništa ne baca. Sledeći put kad ti ostane hleb, seti se: to je početak, ne kraj..
