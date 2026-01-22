Ne bacajte ga, napravite stari srpski specijalitet od starog hleba i jaja, idealan je za večeru

Nikako ga ne bacajte, od starog hleba mogu se da se naprave brojna slana ili slatka jela, a ovaj specijalitet idealan je za večeru.

Ovo jelo izvrsna je ideja za doručak, ručak ili večeru. Jeftino i ukusno jelo od starog hleba koje će vam se sigurno svideti.

Donosimo vam recept za stari specijalitet od hleba, jaja, sira i pečuraka koji će zadovoljiti i najzahtevnija nepca.

Sastojci:

10 jaja

½ kg (starog) hleba

400 grama šampinjona

400 grama svežeg spanaća

200 ml mleka

150 grama narendanog topivog sira

1 manji luk

1 kašičica senfa

so i biber po želji

malo maslinovog ulja

Priprema:

1. Zagrejte rernu na 200 stepeni.

2. Hleb isecite na jednake kocke veličine oko jednog centimetra.

3. U većem tiganju na malo maslinovog ulja propržite pečurke i luk koje ste prethodno očistili i isekli. Za to će vam biti potrebno oko pet minuta na srednje jakoj temperaturi.

4. U velikoj činiji istucite jaja, pomešajte ih s mlekom, kockicama hleba, pečurkama, lukom, svežim spanaćem i polovinom narendanog sira. Posolite, pobiberite i dodajte senf. Sve dobro izmešajte.

5. Smesu prebacite u namašćeni pleh za pečenje. Preko pospite ostatak narendanog sira.

6. Pleh prekrijte aluminijskom folijom i stavite da se peče oko pola sata. Pred kraj pečenja uklonite foliju kako bi sir na vrhu dobio zlatno smeđu boju.

7. Poslužite sa salatom po želji.

(Stil)

