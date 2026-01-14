Ne bacajte vodu u kojoj se kuvao krompir: Pravo je blago, koristićete je dok ste živi kad vidite ovo

Ne bacajte vodu u kojoj se kuvao krompir, Pravo je blago u kući, čak može da se iskoristi za zdravlje kože i kose.

Malo ko zna da je voda u kojoj se kuvao krompir višestruko korisna. Ne bacajte vodu kad skuvate krompir, jer može da se iskoristi na više načina.

Retko ko zna da je voda u kojoj se kuvao krompir višestruko korisna. U vodi ostaju svi hranljivi sastojci iz krompira, i samim tim ona može pomoći kod boljeg varenja, snižavanje krvnog pritiska, ali i boljeg funkcionisanja mozga.

Ne bacajte vodu kad skuvate krompir, ova voda je odlična i kao dodatak supama jer poboljšava ukus i gustinu.

Kako se priprema ova tečnost?

Dakle, krompir ne treba guliti, već samo dobro oprati i ukloniti „okca“.

Sastojci za 4 porcije:

2 velika krompira

2 čaše vode

po želji i drugo povrće (celer, spanać, kupus)

Priprema:

Isecite krompir na male komade. Dodajte vodu i kuvajte 2-3 minuta. Procedite tečnost, ostavite da se prohladi, pa stavite frižider na 2-3 sata. Promešajte i možete da je pijete.

Za šta je sve dobar „sok“ od krompira?

Za zdravlje kože

Pomaže kod problema sa suvom kožom, kod bora, staračkih pega. Iznutra dobro vlaži kožu, pomaže protiv psorijaze, ekcema, akni, štiti kožu od infekcija. Samo sačekajte da se tečnost ohladi i popijte.

Za lepotu kose

Ova tečnost pomaže i protiv peruti, kao i upala. Nanošenjem na kosu od korena do vrhova poboljšaćete sjaj kose, a ukoliko imate kovrdžavu ili talasastu kosu, pomoći će da se lokne lakše formiraju.

Nakon nanošenja na kosu, ostavite da odstoji 10-20 minuta pre ispiranja.

